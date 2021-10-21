不少人搬家後都會藉此整理家中的廢棄物。一名人妻透露，與老公婚前很少聊彼此的情史，就算有聊到，老公常常是模糊帶過，在整理家裡時無意間發現老公的舊手機，意外發現老公的舊情人是男生，且兩人還拍攝多張「不堪入目」的照片，令她遲遲無法平復心情。

原PO昨（20）日於《匿名公社》發文表示，她和老公鮮少聊到彼此過去的感情，就算她好奇追問，老公不是支支吾吾模糊帶過，就是想盡辦法轉移話題，最近在搬家整理東西時，意外發現老公以前的舊手機，她心想說不定透過舊手機，可以找到一些蛛絲馬跡。

她老公的舊手機，意外發現老公的舊情人是男生，且兩人還拍攝多張「不堪入目」的照片，令她遲遲無法平復心情。（圖／翻攝自匿名公社）

她翻箱倒櫃好不容易找到一條充電線，等到手機的電量充足後，毫不猶豫地直接打開手機相簿查看照片，想確認是否有「前女友」的照片，沒想到這一看卻讓她心情瞬間跌到地獄，她以48個字形容自己看到的照片內容，「男上加男、勉為騎男、左右為男、知男而上；男忘今宵、男分男解、本性男移、進退兩男；男能可櫃、汁液型男、不畏姦男、男以取捨」。

貼文曝光後，網友都看傻了眼，「什麼？所以妳老公是雙性戀嗎？」、「所以妳是障眼法？」、「就舊情史，不然妳想離婚嗎？」、「如果是我，我會沒辦法接受，我覺得好噁心而且可怕，我無法接受另一半是雙性戀！我不歧視同志，但不要是雙插頭來害人」。