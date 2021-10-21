殲-6戰機

中方首度曝光由已退役1950年代戰機改裝的無人機，而衛星圖像顯示，解放軍在靠近台灣的兩個東岸基地內，停了大批這款無人機。

據《防務新聞》（Defense News）20日報導，解放軍東部戰區在微博上公開了新訓動員的照片，其中有兩架殲-6戰機。雖然拍攝的機場不明，但有東部戰區新訓動員的橫幅，而這些殲-6戰機上的5位數字序號，都經數位處理，好隱藏它們所屬的單位。

而這顯示，相關殲-6戰機仍在服役，可看到機翼下方各有3個掛架。殲-6是陸版米格（MiG）-19攔截機，載人版因為老舊過時，早就在2010年正式退役。從那時起，就有衛星照顯示，許多殲-6都出現在台灣對面的中國大陸沿海福建連城，還有廣東興寧這兩座空軍基地。

事實上，2013年就有消息傳出，中方已將殲-6改裝為無人機，用以多取勝的方式來壓制敵軍防空，或是當作基本款無人戰機。而美國商業衛星公司星球實驗室（Planet Labs Inc）9月15日拍攝的衛星照顯示，連城空軍基地有50架殲-6，而有9架停在長7830英尺（近2390公尺）的跑道旁。

Speaking of J-6s the PLA’s Eastern Theater Command recently released photos showing the PLAAF’s J-6 unmanned aircraft conversion. Blurred serials suggest active service; at least 50 can be seen in @planet imagery from September at 1 of 2 bases known to be operating the type pic.twitter.com/HvvMrpnjtB — Mike Yeo 杨启铭 (@TheBaseLeg) October 20 2021