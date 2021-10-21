北市府副發言人「學姐」黃瀞瑩21日上廣播節目時，被問及是否已登記民眾黨內北市士林、北投區的議員初選，黃鬆口說「已照黨內程序在走」，但也對上民眾黨立委邱臣遠辦公室主任陳思宇，呈現「雙姝對決」，黃說，北市副市長黃珊珊是「手把手」帶她跑基層，只知道目前整個黨內有意要參選議員、里長的人達40、50位。陳思宇則說「沒評論」。

《POP搶先爆》主持人邱明玉問，黃瀞瑩是否已投入民眾黨士北區市議員初選選舉？黃瀞瑩說，已照黨內的程序在走，遊戲規則怎樣辦、她就怎樣走，每個地方黨部都有不同的遊戲規則，有些是自己要不要選，有些是面試，另外對於政治背景，自己的清白應無可質疑。

黃瀞瑩說，很多人跟她講過政治是不歸路，猶如森林小白兔為何踏進？但她回頭看，自己早已踏進，很多人要她應挺身而出站在第一線，如今她也還在想要不要開粉專，因現在都在幫別人經營。

邱明玉問，是否要對上陳思宇？黃瀞瑩說，她不確定，但每個人實力都不容小覷，民眾黨整個有意願參選議員、里長達40、50人，這次北市很激烈，都很優秀。

黃瀞瑩說，自己在當市府發副發言人2至3年，對市政還是要學習，比較多是學習新聞媒體及面對網友，之前較少碰到市民，但跟黃珊珊跑基層後，知道很多議題都需要協調溝通，要找陳情人來解決，譬如一個樓梯要做扶手，就牽涉很多局處，黃珊珊當過議員，將很多經驗「手把手」教她。

她還說，每次都很多人問她做好準備沒，但若像昨天看到民進黨北市議員簡舒培那樣的質詢，那她還沒準備好，她在市府待4年，看到有些東西不能再這樣下去，她知道問題在哪，全程聽到很多質詢及會議，知道有些可做得先做。

她說，市長柯文哲願用年輕人在市府，市府8萬多名員工，她有時想說叫局處做事會不會不理，但柯給她機會去做，有時她天馬行空的想法，公務員想說怎可能，但做到時又滿酷的，她是還沒想到選舉募款的部分。

邱明玉問，柯之前被認為可能支持國民黨立委蔣萬安選台北市長，現在終於鬆口挺黃珊珊，黃瀞瑩說，要爭取所有人支持，她跟黃珊珊私下有聊到，北市不屬於任何黨籍，不是二分法去分吸藍的票還是吸綠的票，但沒當過市長、副市長，不可能馬上上手，要有經驗才好，她要間接否認柯跟蔣萬安合作，柯已說要支持黃珊珊。

針對北市疫苗的醫療量能挨批，黃說，中央雖每天開記者會，但開到第幾期還要自己聽，疫苗來的量都不固定，北市2階段打的量能是夠的，但全部疫苗混在同個點打很危險，當然對日前花博長者排隊很不好意思，各縣市是不同狀況，大家疲於奔命，北市檢討能力很快，可能因由不同局處負責引導，有磨合。

至於柯不滿衛生局長黃世傑都叫不動大醫院配合打疫苗，黃瀞瑩說，北市跟大醫院、醫學中心，在之前篩檢站政策時都很好配合，有一定的溝通管道，柯之前視察也都跟院長們有聯絡，柯沒生氣，相信醫院都會配合，市府做協調角色，而黃世傑是專業的教授，跟很多大中心、大醫院都有連絡管道，應不會叫不動。

對於聯合醫院基層抱怨加班過勞，她說，基層醫事人員真的辛苦，柯說錢該給就別少，知道第一線很大壓力，市府都有聆聽心聲並會協助。

柯文哲被雜誌評滿意度墊底，黃說，民調很多種，北市很多客觀指數都第一，很多事都超前部署，柯因都會被沾上政治口水新聞，使得柯與台北市政表現沒被連在一起，第1名沒人拍手，最後1名就被關注，像北市上次在國中女廁所試辦放衛生棉，柯因那時嗆了某媒體，使得市政新聞沒被關注、歪樓，因此市政要一直講，是她當副發言人要多努力。

黃瀞瑩還提到，柯脾氣改很多，昨天簡舒培質詢，柯以前會敲桌拍桌，昨雖有一點生氣，用丹田講話，愈被挑戰會愈氣，但其實有改變、冷靜，現在還會關心身邊的人，像之前立委高虹安在網路被罵，柯就關心她以前是不是也有，笑說「以前對我們是冷冰冰」。

黃瀞瑩批，她當時也非常生氣，自由民主國家為何要國民複誦？簡舒培應在議會問市政，難道這就代表民進黨的自由民主嗎？她不能理解，這是紅衛兵要考默寫嗎？浪費5至7分鐘，「簡舒培的綠色價值，比她口中的紅色價值還恐怖！」

陳思宇被問及，針對黃瀞瑩參選，以及自己是否也已登記初選，陳思宇僅說「目前沒評論及回應」。