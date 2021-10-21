110年全國運動會今日閉幕，上午田徑賽競走及馬拉松賽事備受關注，新竹市許嘉維競走摘金，並打破大會紀錄。馬拉松則由台南市吳睿恩稱王、台北市謝千鶴衛冕封后。

全運會競走20公里賽事在板橋河川高灘地舉行，許嘉維在男子組以1小時29分42秒率先抵達終點線，拿下金牌，打破新竹縣張洧綝於106年全運締造的1小時30分56秒大會紀錄，銀牌也被新竹市抱走由詹泳逵拿下，而張洧綝此次獲得銅牌(成績1小時39分17秒)，女子組前三名依序是雲林縣黃冠綾(1小時43分19秒)、台北市林函蓁、新竹市鄔惟喬。

許嘉維表示，對於今日表現他並不十分滿意，認為自己沒將擅長的後段加速表現出來，雖然破大會紀錄，但未能達2022杭州亞運參賽標準，他不會氣餒，會努力在接下來近10個月內達標，期許自己將來能成功挑戰亞運紀錄。

另外，全運馬拉松男子組，前28公里皆由桃園市鄧新詮領跑，卻在第二個折返點後，遭台南市吳睿恩及高雄市黃祥維反超，比賽後段吳睿恩及黃祥維一度沒有差距，最終吳睿恩拉開差距，以2小時31分14秒奪金，黃祥維首度參加全運馬拉松賽以銀牌作收。

日前才拿下全運10000公尺銀牌的台北市名將謝千鶴，今日在馬拉松女子組及傅淑萍(台北市)直到終點線前才分出勝負，謝千鶴跑出2小時50 分15秒，僅以6秒優勢勝過傅淑萍，笑納金牌、傅淑萍摘銀，銅牌由李佳玫為嘉義縣奪下本屆全運在田徑的第一面獎牌。