國民黨全代會將於10月30日登場，不少黨代表紛紛提案對黨發出建言，有黨代表提案「黨員首次當選某公職任期規定制度化」，被視為是「韓國瑜條款」。對此，曾任韓國瑜高雄市府團隊成員的前高雄市新聞局長鄭照新今天表示，這並非黨內主流聲音，要得到多數共鳴的機會他認為不會很大。

另一位也是過去韓國瑜參選2020大選時的發言人、新北市議員葉元之則說，政黨拔擢人才是愈彈性愈好，規定訂太死對找出最強人選並不利，他個人並不支持這樣的提案。

該提案是由青年黨代表范釗提出，提案指出，「徹底杜絕黨內任何個人或團體，企圖濫用個人魅力及勢力，為謀自身前途罔顧大局，任意拋棄選民託付之公職任期，操控干涉本黨的選舉策略安排，爲國民黨的前途與命運帶來不可控的破壞與風險」。

該提案建議，黨員首次當選某公職，且在任者在其首次當選某公職的法定任期期間內，不得代表國民黨參選其他公職；黨員首次當選某公職且中途離任者，在其法定任期內，不得代表國民黨參選其他公職，中途離任原因為《公職人員選舉罷免法》第92條第一項情況者，不在此限。前兩項規定，效力溯及至2022年1月31日前。

鄭照新和葉元之上午出席國民黨記者會時，對此提案都作出回應。鄭照新說，尊重黨代表的提案，但人才在各式各樣不同狀態可能有各種特殊情況，應該考量當下社會狀況，和民意需要的抉擇，所以他認為這樣的提案，能得到黨內多數人共鳴的機會應該不大。

鄭照新表示，他也擔心類似這樣的提案，會陷入對過往政治不必要口水的討論，但他相信黨內多數同志有智慧，會避免陷入這種沒有正面意義的討論。

葉元之指出，政黨拔擢人才是愈彈性愈好，其他政黨也是盡量彈性，目的是找出最強人選，如果把規定訂太死，對找最強人選是不利的，至於誰強誰不強，就要看不同情勢來定。他也認為，現在去針對誰沒有太大意義，這樣的條款是把拔擢人才的環境更加限制，他並不支持這樣的提案。