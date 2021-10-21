嘉義舊監宿舍整修後作為實驗木場。（廖素慧攝）

嘉義市政府在閒置多年的嘉義舊監獄宿舍群，推動「重現木都再造歷史現場計畫」，有8戶宿舍打造成實驗木場，歷經約1年的修復工程，市長黃敏惠今天宣示實驗木場啟用，成為嘉義市第一處結合產官學的實驗木工廠。

黃敏惠表示，整修舊監宿舍群打造成為實驗木場，融入設計理念，讓木建築保留傳統又有創新，文化扎根要靠教育，期望透過產官學合作，從國高中到大學培育在地人才，讓這裡成為培育木業人才的重要基地，帶動木文化與產業蓬勃發展。

負責規畫設計的技師陳冠帆指出，實驗木場是利用嘉義舊監獄宿舍群裡的2座4連棟日式宿舍重組設計，形塑南北2棟各具特色的木構實作園區，北棟保留日式宿舍遺構及樣貌，導入現代木構抗震構法，加強傳統木建築的支撐與抗震能力。

陳冠帆說，南棟以日式宿舍作基礎，採用新式木建材及結構加以創新，大垮距結構使南棟內部空間寬闊；南棟作為木工廠，北棟是研究、教學及展出空間，讓南北兩棟展現新舊木建築工法的融合與對話。

市府文化局表示，實驗木場內有直立帶鋸機、刨木機、鑽床等30多種大小木工機具，還有一台5噸萬能試驗機用於各種金屬、非金屬及複合材料的多項力學性能指標測試，為專業實驗設備，可提供產學界試驗使用。

市府文化局表示，實驗木場啟用後將於23日開課，第1場木工培訓班以修復舊木窗為主題，未來將與在地製材廠、學校合作交流，此外，配合2021台灣設計展，將展出實驗木場修復工程的影像紀錄。

實驗木場開放給民眾預約參觀，周一至周五上午10時、11時及下午2時，1天3場，預約專線（05）2788225分機502，有專人導覽解說。