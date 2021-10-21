台中市第二選區立委陳柏惟罷免案23日投票，罷免與反罷免兩陣營叫陣激烈。回顧2020年台中市立委第二選區，陳柏惟當時對上尋求連任的國民黨籍候選人顏寬恒，陳最後僅以多出5千多票驚險勝出，如今面臨罷免的危機，格外諷刺。

根據《中選會選舉資料庫網站》第十屆立委資料顯示，2020台中第二選區的選舉人數為29萬1122，陳柏惟在沙鹿區拿下最多票，也就是2萬7863票(得票率50.8%)、烏日區為2萬4079票(得票率52.89%)、大肚區1萬7207票(得票率50.11%)、龍井區為2萬2900票(得票率50.1%)、霧峰區為2萬790票(得票率51.74%)，總計拿下11萬2839票。

顏寬恒當年則是在沙鹿區拿下2萬6985票(得票率49.2%)、烏日區2萬1446(得票率47.11%)、大肚區1萬7133票(得票率49.89%)、龍井區2萬2812票(得票率49.9%)、霧峰區1萬9390票(得票率48.26%)，總計拿下10萬7766票。

根據台中選委會公布此罷免案投票人人數確定統計，本次投票人人數為29萬4976人，比去年立委選舉略增一點。依現行《公職人員選舉罷免法》所定罷免門檻，通過罷免案結果除了要「有效同意票數多於不同意票數」，還要加上「同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上」，換言之，此案罷免同意票門檻則為7萬3744人。

另外，罷免案若通過後，依規定應辦理補選者，應自罷免投票結果公告之日起3個月內完成補選投票。被罷免人自解除職務之日起，4年內不得為同一公職人員候選人。(資料來源：中選會)