為推動大新竹觀光品牌，新竹市長林智堅21日受邀至新竹縣芎林鄉，參訪全球最大古董車製造商合擎工廠，林智堅表示，大新竹有許多產業的隱形冠軍，未來合併升格後，盼能整合資源舉辦古董車博覽會，讓國內外朋友看見大新竹也看見台灣競爭力。

新竹市長林智堅（左三）21日參訪全球最大古董車製造商合擎工廠。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

林智堅今天帶領竹市香山跑車底盤懸吊系統公司「隆勤實業」總經理張世輪，一同到「合擎」工廠參訪交流。合擎董事長羅修賢全程導覽零件生產線，並談及兩間公司未來合作可能性，由合擎製作車殼板件、隆勤製作汽車底盤懸吊系統，攜手進攻國外古董車市場。3人更一起試乘廠內復刻最老的1932年款福特，體驗古董車魅力。

林智堅表示，合擎是新竹隱形冠軍，也是全球古董車復刻翹楚，車子是每個男孩的夢想，他一進到工廠看到這麼多夢幻古董車也非常興奮。

盼未來大新竹合併升格後，能將古董車復刻產業擴大化、整合上下游資源，串連汽車零件相關產業，並舉辦古董車博覽會，邀請台灣、全世界的朋友來到新竹，看見台灣的競爭力與實力。

羅修賢指出，合擎原本是從家具五金製造業起家，並將鋼材形塑、打磨、電銲的工藝，延伸應用到古董車的修復，之後更用自己的專業開發古董車周邊商品，未來希望結合新竹市的觀光量能，在知名景點舉辦古董車派對或嘉年華會，將古董車齊聚一堂，讓大家看見大新竹古董車復刻實力。

張世輪則說，他第1次聽到合擎名字是10幾年前在國外1場活動，知道這些古董車都是台灣製造甚至是新竹製造，讓他很驚艷也很感動，這次參訪活動更親眼看到合擎從模具、雷射切割等一條龍產出，讓他很敬佩，看見名副其實的全球古董車復刻王。