新北市虎豹潭落水事件今天持續搜救，市長侯友宜表示，不放棄任何希望，今天重新調整步伐，人力部署重點在北勢溪中段，從下游往上搜救，期待從草叢、石縫及深水尋獲失蹤者。

市長侯友宜今天在市府1樓表揚百名績優清潔隊員後，接受媒體聯訪。媒體詢問虎豹潭的搜救進度，以及天氣是否影響搜救任務。

侯友宜表示，已經連續搜救6天，所有的搜救同仁真的非常辛苦。因為天氣一直都不好，面對整個搜救環境也隨時會有變化，今天將重新調整步伐。

他說，今天的部署重點擺在北勢溪的中段，就是虎寮潭往上開始搜救；因為河床比較寬廣，也可以看得出兩岸間的雜草等處，警方、消防、民間救難人力以及搜救犬一起搜索。

侯友宜表示，今天的重點擺在虎寮潭一帶，從下游往上搜救，期待藉今天改變的搜救方式，能夠從草叢、石縫及水深處搜救，快速找到剩下唯一失蹤者劉姓女童，期待會有好的結果。

新北市雙溪區虎豹潭落水意外，搜救行動進入第6天，市府消防局除動員400多人持續搜索外，並出動4隻搜救犬加入搜索，希望能盡快找到最後一名失蹤者8歲劉姓女童。（編輯：李錫璋）1101021