台北市在棒球項目完成2連霸，高育瑋在4強賽先是4安打2打點，21日的金牌戰再揮出雙安，更在9局敲出暌違1年的全壘打，助隊以8比5擊敗高雄市，他表示，最後一次打擊改鎖定先前被壓制的內角球，「沒想到就飛出去了。」

高育瑋此役5打數4次站上壘包，最後1次打擊更從高雄市第3任投手郭定泓手中敲出陽春炮，賽後北市總教練許順益選出心中MVP，頒給攻守兩端都有好表現的高育瑋。

許順益誇戰高育瑋是十分認真的球員，進到合庫後成長幅度相當大，在攻擊方面即掌握比賽節奏相當好，「這也是他用時間換來的，他剛進來合庫時也曾經過跌跌撞撞，慢慢爬上來的，他的表現真的沒話說。」

聽到教練這樣講，高育瑋謙虛地說自己仍有許多需要精進的地方，「守備還有處理球的細膩度都要再加強。」他坦言前陣子的爆米花聯賽自己打擊狀況並不好，這段時間做調整，調整跟球節奏收到不錯的效果。

「真的好久（沒打全壘打）了。」高育瑋笑著說，「上次開轟已經是去年爆米花，在天母，打楊翔皓。今天能飛出去也是滿意外的，前幾次他們都用內角球壓制我，我就想說那這次就抓內角球打，結果就飛出去了。」

許順益還提到3年前曾帶高育瑋到美國移地訓練，經過這段時間的經驗累積，逐漸看到他的成長，他也鼓勵高育瑋能繼續挑戰國際賽，高育瑋也十分渴望能夠穿上國家隊球衣，「過去都是在培訓隊階段，希望這次能拚上亞錦賽。」