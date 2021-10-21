PLG高雄鋼鐵人球團今天宣布，與桃園領航猿達成協議，以第四季首輪選秀權作為交易條件，並呈報聯盟核准，將領航猿後衛彭俊諺交易至陣中，持續強化球隊後場戰力。這也是PLG成立以來首筆涉入球員之交易案，頗具歷史意義。彭俊諺說，「感謝桃園璞園、桃園領航猿球團過去11年的照顧，生涯首度轉隊，心情有點複雜。但很榮幸參與聯盟歷史時刻，我會用場上表現，來回應高雄鋼鐵人球團對我的肯定，盡力幫助球隊。」

彭俊諺優秀的傳導與組織能力，是高雄鋼鐵人看中他的最大原因，上季彭俊諺在桃園領航猿場均上場20分鐘，並傳出4.6次助攻，力壓新竹街口攻城獅人氣球星高國豪，成為聯盟本土助攻王，廣闊的傳球視野與節奏掌控備受肯定。

如今彭俊諺加入高雄鋼鐵人，預期能與選秀榜眼陳又瑋，共同擔任場上指揮官，並發揮他多年征戰賽場的經驗，帶領年輕後衛群出戰，彭俊諺表示，像又瑋身材素質已是中華隊等級，自己就是盡可能幫助後輩適應聯盟強度，讓他們打出身價。

彭俊諺自2011年加入SBL璞園隊開始，曾5 度隨隊拿下SBL總冠軍，更多次入選國家隊出征國際賽，資歷與經驗都相當豐富，去年PLG首個賽季代表桃園領航猿出賽也備受重用，更在球季末前往中國挑戰NBL舞台，如今成為高雄鋼鐵人的一份子，彭俊諺期待能與教練、隊友以及球團建立良好的關係，彭俊諺說：「相信大家目標只有一個，就是要衝擊總冠軍，我也會盡力完成教練的期望。」

彭俊諺生涯首度轉隊，一路南下來到高雄，他回想過去到高雄參賽的經驗，「高雄人真的非常熱情!」未來他將與高雄鋼鐵人球迷常見面，他想跟粉絲們說，「球隊不會讓大家失望的，新球季我們會展現新球風，表現新面貌，拿到好成績給球迷看。」