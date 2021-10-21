新竹市長林智堅拋出竹竹併倡議，引發各界熱論，而時代力量新竹市黨團21日則針對教育議題提出「合併升格、教育升格、孩子更多選擇」的論點，時力黨團認為，竹市的教育困境，現在就可開始改善，完全不用等到合併升格。

時代力量議會黨團包括林彥甫、蔡惠婷、廖子齊今天共同呼籲主政者不要漠視新竹市現在已經存有的教育困境。蔡惠婷指出，竹市東區人口持續增加，學齡人口超過學校承載力，學區卻沒有持續檢討，市府應要面對「總量管制入學規定」，盡早終結讓家長痛苦的學區問題。

蔡惠婷說，竹市應參考竹縣做法，強力查核居住事實，諸如房屋租賃者須提供法院公證契約證明與水電費繳費證明，而檢討學區也需搭配各校均質發展，讓家長無須捨近求遠，這些都無須等到合併再來執行。

林彥甫指出，學生的交通問題需檢討，竹市沒有密布的捷運網，也沒有密集的公車，很難讓學生在短時間內準時、安全移動到他校。反觀新竹縣，早在兩年前就領先全台推出跨校選修課程，由縣府補助學校交通車費用，解決學生跨校移動問題。

由此可見，校際間的橫向合作，竹市現在就可以做，根本不用等到合併升格，呼籲林智堅盡早責成教育處協助高中職推動跨校選修，包含補助交通費，讓竹市的教育更能符合108課綱多元適性學習的精神。

廖子齊則認為，根據竹市相關規定，長期代理教師如果沒兼行政職務及導師者，聘期是8月20日到次年7月1日，有兼任行政職務聘期才會是8月1日到次年7月31日。苗栗縣不須兼任行政職務，給國中小代理教師的聘期為8月1日至次年7月1日，長達11個月，若7月1日至7月31日之間，老師確有入校工作需求亦可學校專案簽核給薪。

她強調，盡可能給予代理教師1年完整聘期，讓老師不用每年到了暑假就煩惱沒薪水，新竹市既有的教育問題，現在就可處理，沒有理由等合併後再來推動。

市府則澄清指出，議員所提的校際資源整合議題，其實透過大新竹合併，更能做資源整合，包括各校透過線上學習的教育資源共享，以及特別英語學習、科技教育等竹市特色學校的強項，也能跨縣市分享。代理教師部分，竹縣市也都面臨一樣問題，透過合併升格增加預算分配，也能比照直轄市，為代理教師提供更好條件。

而目前關埔學區內，皆有充足名額提供給應屆入學孩子，竹市府也持續透過新設學校與校舍增加學生名額、學區滾動檢討，保障孩子就近入學權益。另，因應關埔人口增加，市府持續新設學校、校舍。

跨校選修課程部分，竹市已成立高中國民教育輔導團並組成專業團隊，發展線上課程，減省學生通勤時間。新竹縣市高中職學區本屬共同，未來若能做到縣市合併，亦可讓雙方學生跨越縣市界線，作更完整的跨校選修課程。此外，代理教師部分，竹市已自109學年度起，給予兼任行政職的代理教師一整年的聘期。