新光三越周年慶首波6店業績成長2％，台北信義新天地周慶今（21日）接續開打，看到逛街人潮回流，副董事長兼總經理吳昕陽表示，「看到人就開心」，滿意首波6店的表現，期待追平或超過去年周慶表現，加上氣溫下降對服飾類銷售有幫助，持續朝著800億元年營收目標前進，「這具有挑戰性，我們一直在努力，沒有放棄」﹗也看到振興五倍券帶來報復性消費效應，「希望疫情持續穩定，是最重要的。」

新光三越副董事長兼總經理吳昕陽（中）在新光三越台北信義新天地A8為美妝品牌打氣。（石智中攝）

台北信義新天地4店備妥550萬組明星特惠組迎戰周年慶，首4日有五倍券優惠助陣，化妝品單筆滿2000送200、單館累滿5000送500首7日貴賓卡卡友名品/大家電/法雅客/[i]Store單筆滿萬送千，搭配五倍券首4日單筆滿5000最高回饋8500，會員最高還可翻10倍獲5萬元禮券。

營業本部長暨信義營業處處長曹美虹表示，恢復常態後，遊逛的客人回來、餐飲也恢復，10月來客成長，預購會業績持平，觀察到五倍券讓客人買衣服比較大方，甚至下手買3至5萬元的輕奢包款。

新光三越副董事長兼總經理吳昕陽（中）在新光三越台北信義新天地A8為美妝品牌打氣。（石智中攝）

這波周慶利多點是天冷，服飾類買氣一定會大反攻，另一個是運動類相關商品也看好，「溫差大、降溫、起風，業績就會好」，包含被胎、電暖器都搶手。曹美虹說，生活回到常態，生活安定，開始有社交，就會開始化妝，A11年輕客若買化妝品，也會帶動高端的美妝客群回來。今天就是「四順」，「天氣順、客人順順來、五倍券順順推、禮物順順送。」

曹美虹說，不只「振興燕子回來」，還有「東風再吹」，周慶首日目標要超越10億元，較去年再微幅成長。對於微風信義、松高、南山，和遠百信義A13周慶都在今天登場，曹美虹表示，商圈一起熱鬧是好事，客人願意回來，大家把池子做大，相對利多。

今周慶開打，美妝爆品「買1送5」、保養神水「大容量」、五倍券梭哈「買電視送電視 翻倍回饋」、美容小家電買機送機話題潮鞋都出籠；日本商品展今同步開展，人氣伴手禮、新世紀福音戰士快閃店，會員獨享每日限定排隊美食買1送1。

新光三越副董事長兼總經理吳昕陽（左）在新光三越台北信義新天地A8為美妝品牌打氣。（石智中攝）

開打後屢傳捷報，蘭蔻小黑瓶買1送1、極光水買1送5，都是一開店都被掃光破百組；Kiehl’s金盞花一開店被搶光200組；洗碗機包含伊萊克斯、BOSCH等半小時共賣50台；以飛利浦為首的電動牙刷半小時100台；OSIM AI按摩椅要價超過20萬，半小時賣20台；iPhone 13新機刺激銷售，iPhone手機一開店賣120台；羽絨被1小時則賣100條。

新光三越台北信義新天地周年慶客人回流，排隊買美妝、買家電、挑手機。（石智中攝）

新光三越台北信義新天地周年慶客人回流，排隊買美妝（圖）、買家電、挑手機。（石智中攝）

新光三越台北信義新天地周年慶客人回流，排隊買美妝（圖）、買家電、挑手機。（石智中攝）

新光三越台北信義新天地周年慶客人回流，排隊買美妝、買家電（圖）、挑手機。（石智中攝）