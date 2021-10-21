非洲僅存的君主專制國家─史瓦帝尼爭取民主的抗議活動加劇，1名工會領袖表示，在安全部隊鎮壓下，今天至少有80人受傷。

法新社報導，全國公共服務及聯合工盟（NAPSAWU）指出，旗下50名成員被送往首都姆巴巴內（Mbabane）醫院治療，另外30人則在曼吉尼市（Manzini）治療。

法新社通訊記者眼見，數以百計軍警人員今早在姆巴巴內和曼吉尼市展開鎮壓驅趕，即使對小眾聚集也發射催淚瓦斯和擊發大量橡膠子彈。

這個原名史瓦濟蘭（Swaziland）的王國也再度關閉網際網路，因為暴力畫面開始在社群媒體上流傳。

工會領袖恩坎布利（Oscar Nkambule）告訴記者，鎮壓行動在當地時間早上7時許展開，他也指控安全部隊朝載運抗議員工的巴士發射催淚瓦斯。

這個非洲南部國家的警方與抗議者爆發幾次嚴重衝突，今年迄今已造成至少28人喪生，最近的致命衝突發生在上週。