張懷顥推出首張個人專輯《Mike張懷顥Vol.1》。（海蝶提供）

張懷顥（Mike）推出新專輯《Mike張懷顥Vol.1》，Mike是「大嘴巴」懷秋的親弟弟，也是金曲歌王林俊傑（JJ）的好兄弟兼音樂夥伴；張懷顥今（21日）舉辦發片記者會，首次正式面對記者坦言既期待又緊張，「（發片）是我一生從小到大的夢想，算是給我自己的交待，終於」。提及好兄弟、哥哥們懷秋、林俊傑（JJ）在他出道前，有沒有特別跟他說些什麼鼓勵的話？「JJ有說要我好好享受這個Moment，享受這段宣傳的時間」。

34歲張懷顥音樂夢等了16年才發片正式出道，其實他早在16歲就在美國認識柯有倫，2年後他來到台灣，柯有倫邀約擔任演唱會嘉賓，於是懷顥18歲就站上小巨蛋開唱，今聊起當時情況，懷顥說：「我非常幸運，真的非常不可思議，只記得當下眼前一片黑。」他當時因緊張得腎上線素直線飆升，沒留下太多記憶，人生首次的小巨蛋舞台演出記憶模糊，此後，爾後又因JJ的演唱會邀約而2度登上小巨蛋助陣演出。

其實他20初頭歲時曾做過朝九晚六上班族，「是在國際貿易公司負責接洽國外客戶，因為英文還不錯」，當時年收入破百萬，做了3年仍不放棄音樂，24歲報名參加《超級偶像》第八屆，嶄露頭角同時也被唱片公司發掘簽約，今記者會上拿到剛出爐的實體專輯《Mike張懷顥Vol.1》，張懷顥感動表示：「這個很重要，是我從小的夢想，小時候都會逛CD唱片行，有一種回到童年的感覺，今天終於達成了，CD對我來說非常有意義。」

張懷顥單身4、5年，上一段戀情是台灣圈外人。追問他與二位哥哥JJ、懷秋誰比較會交女友，懷顥委婉表示「我比較會交女友吧，他們比較少有機會跟女生聊到天，我比較方便出去認識新朋友」；張媽媽也不會給孩子們壓力、沒勸他放棄出道、也沒要求兄弟倆結婚生子，「我最欣賞媽媽這一塊，她從來都不給壓力，這次發片媽媽也很開心」。他坦言目前再交女友要以結婚為前提，事業還沒有穩定收入前暫且保持單身，「至少要賺到能買一間房子的存款，這樣才有安全感」。