第12期疫苗開打，北市醫療人力吃緊，北市立聯合醫院工會指出，公費流感疫苗正在開打，此時又有花博疫苗任務，每天從醫院內抽走上百人力，影響常規醫療運作，北市22日起花博又將加開夜間疫苗接種，到底要抽走多少人力？北市聯醫工會爆料，醫院高層更要求每單位不論常規醫療業務如何，都必須「擠出2名人力」支援花博，如找不到人就由護理長親自上陣，聯醫員工質疑，「現在是在獻祭嗎？」

北市聯醫工會表示，支援花博的工時長到難以想像，若是整天支援，7點準備到22點收拾結束，單日工時已長達15小時，嚴重違反《勞基法》延長工時上限規定，手部肌肉發炎與針扎等職災案件已陸續發生。

北市聯醫工會祕書高若想指出，由於花博施打要衝施打率，加上2名護理人員同時使用一台工具車，就時常發生針扎的情形，當護理師急著想替民眾施打，把使用過的針頭丟入桶中，另外一名護理師如沒注意到伸手就可能被針頭扎到，對醫療人員的工作安全與健康有潛在性的傷害。

聯醫工會也提到，花博疫苗接種站由仁愛院區做整體規畫，但院區間人力調度慌亂、教育訓練不足、物資設備不足、動線混亂、針扎等事件頻傳，工會已多次反映，院方卻遲未改善、漠視基層同仁執業安全。

北市聯醫工會指出，因應花博所需人力造成各種亂象，某病房護理人力直接縮減至7成，護病比由1：10直升至1：15，照護品質與病人安全只能跟著打折；有專科護理師表示，臨時被要求支援花博，只好把治療到一半的病患託付給同事，在花博忙碌施打疫苗的同時，仍掛念同事是否過勞、病患是否得到妥善照護，雙重壓力下感到委屈。

北市聯醫工會更指出，目前醫院高層更要求每個單位不論常規醫療業務如何，都必須「擠出2名人力」支援花博，如果找不到，就由單位主管（護理長）親自上陣；儘管護理長為行政職，可能已經十年未接觸「打針」的醫療業務；聯醫員工質疑，現在是在獻祭嗎？

目前北市聯醫仁愛院區頻頻傳出「強迫支援」的狀況，北市聯醫工會認為，下班後兼差屬於員工的個人自由，但院方以「強迫」甚至「情緒勒索」的方式要求同仁「兼差」，已屬於強迫勞動。

北市聯醫呼籲，中央與地方停止無謂的隔空喊話，共同檢討並負起醫療資源協調，若不立即正視工會所提出的醫護負擔、醫療風險問題，中央與地方雙方贏了口水政治，輸的卻是民眾與醫護。