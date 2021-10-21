前民進黨主席施明德指創黨主席江鵬堅是調查局臥底，駐日代表謝長廷反駁。江鵬堅弟弟江鵬騰今天感謝謝長廷出來澄清真相。早年參與黨外運動的龔于堯也透露，當年江謝兩人到他開的茶館募款支持黨內活動情況，強調台灣民主若非大家點滴灌溉，沒有今天。

江鵬騰今天在謝長廷臉書留言，感謝他願出來澄清真相願出來澄清真相，不讓「某人」誤導大家，「正如家兄理念《不信公義喚不回！》，謹代表家族向你致謝！」

龔于堯則回憶當年江鵬堅選上立委，謝長廷已當台北市議員。那時，還沒有民進黨。他每年會在自家壺盧茶館，以他們兩位的名義辦春茶品嚐會，或冬茶品嚐會。邀請函有事先經過江、謝兩位律師同意使用他們的名字。直接間接邀約二三十個中小企業主，參加品茶會。

他說，會中江、謝兩位民代，向大家講述議事堂的種種情況。並接受「提詢」，即席回答。會後，大家慷慨解囊。沒帶現金或支票的，「我拿紙條讓他們填金額，改天我再去收」。

龔于堯指出，這些捐款，江鵬堅和謝長廷以及經手人的他，不取分文，全部用在服務處，服務人民的事務上。至於編國會助理人員費，議員助理費，服務處費，則是很後面的事。「台灣民主若非大家點滴灌溉，各盡本分。沒有今天！」