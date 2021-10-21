戴姓蚵農拿著保麗龍箱，指控有大陸蚵進到越南洗產地，再以越南蚵身分進到台灣，立委蔡易餘仔細看上面的標籤。（呂妍庭攝）

蚵農針對越南蚵搶市，衝擊本土牡蠣產業，向農委會主委陳吉仲大吐苦水。（呂妍庭攝）

立委蔡易餘今以經濟委員會名義，邀農委會主委陳吉仲、漁業署長張致盛等人到東石網寮、白水湖漁港實地會勘。（呂妍庭攝）

農委會主委陳吉仲說，面對洗產地問題，會與食藥署討論，做好牡蠣產地、來源國標示，只要清楚標示，相信台灣牡蠣都會獲得消費者支持。（呂妍庭攝）

立委蔡易餘今以經濟委員會名義，邀農委會主委陳吉仲、漁業署長張致盛等人到東石網寮、白水湖漁港實地會勘。（呂妍庭攝）

農委會主委陳吉仲今到嘉義縣東石鄉漁港了解地方建設需求，戴姓蚵農拿著保麗龍箱，指控有大陸蚵進到越南洗產地，再以越南蚵身分進到台灣，要求政府正視，保障蚵農權益，陳吉仲允諾會處理，表示會跟衛福部食藥署討論，落實產地來源標示。

立委蔡易餘今以經濟委員會名義，邀農委會主委陳吉仲、漁業署長張致盛等人到東石網寮、白水湖漁港實地會勘，並在下午舉辦「因應台灣加入CPTPP，本土蚵產業應變座談會」，在網寮漁港時，就有多位蚵農針對越南蚵搶市，衝擊本土牡蠣產業大吐苦水。

當地蚵農說，越南一年聽說進口上千、上萬噸，價格又比較低，盤商基於成本考量會混充越南蚵，讓本土蚵銷不出去，原本本土牡蠣一簍可以賣到900元、1000元，今年剩700元，又碰到疫情，今年蚵農真的很辛苦，日子難過。

另有蚵農直接拿出保麗龍箱，指有大陸蚵洗產地從越南進口，但越南是新冠肺炎疫區，若蚵箱標籤紙有病毒，恐造成經手觸摸的人間接染疫，幸好是天佑台灣，才沒造成破口。

陳吉仲說，面對洗產地問題，會與食藥署討論，做好牡蠣產地、來源國標示，只要清楚標示，相信台灣牡蠣都會獲得消費者支持，「會跟食藥署一同努力」，另針對台灣加入CPTPP，農委會將分4年投入92億元推動自動化、機械化及智慧農業等產業升級。

陳吉仲說，他會把牡蠣當成產業代表，畢竟牡蠣不只是蚵漁民的產業，還跟台灣文化和歷史有關係，雖然會面對挑戰，但農委會會拿更多資源來提升產業，和大家一起拚，透過產業升級，未來不管是加入CPTPP或產業面有任何改變，都可以百分百繼續下去。

陳吉仲建議，牡蠣產業應做出改變，從生產、採收到包裝，應導入自動化、機械化和冷鏈，坦言這部分越南生產狀況比台灣好，「沒做好是農委會沒做好」，這2、30年沒投入夠多的資源，所以未來才要把牡蠣當成代表產業，努力提升台灣的競爭力。