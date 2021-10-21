去年10月發生的長榮大學馬來西亞女大生遭擄殺命案，由於案發前，曾有其他女大生報案稱險遭擄走，警方卻疑似吃案。針對歸仁分局未落實監督與覈實查證機制，核有重大違失，監院糾正歸仁分局，強調本案凸顯警政機關績效文化帶來的不良影響。

監察院表示，5日通過彈劾時任大潭派出所警員高武源、所長張忠肯及歸仁警分局長楊慶裕等3人，監察委員張菊芳、陳景峻、林國明19日提出調查報告，對台南市政府警察局歸仁警分局未落實監督機制、覈實查證機制等重大違失提案糾正，並經委員會審查通過。

張菊芳、陳景峻、林國明指出，倘員警僅重視績效文化，即可能導致承辦員警未依規定受理報案，加諸主管層級如僅重視績效文化，監督機制即難發揮效能而失靈，本案亦凸顯警政機關為刑案破獲率所衍生的績效文化，所帶來不良影響。

監委指出，長榮大學馬來西亞籍大學生A女遭梁男性侵殺害前，於2020年9月30日晚間，同校B女遭梁男摀住口鼻，欲強行拖走，因B女反抗呼救，梁男始作罷逃離現場。B女到大潭派出所報案後，承辦員警未依規定受理報案，而未開立報案三聯單、未製作筆錄，亦未記載於員警工作紀錄簿，故未留存任何B女報案紀錄，已有匿報之重大違失。

監委表示，A女命案偵破後，因梁男坦承對B女犯案，警方於109年10月29日晚間再通知B女至大潭派出所，製作報案及指認筆錄，但此仍屬「受理報案發現刑案未報，破案始報」之匿報違失責任。而且大潭派出所及歸仁分局之主管層級未落實監督、要求承辦員警依規定受理報案，顯見整體監督機制失靈，歸仁分局及大潭派出所核有重大違失，應予糾正。

監委提到，歸仁分局於同年10月30日製作新聞參考資料，及分局長同日代表歸仁分局受訪時的發言，均是傳遞B女於9月30日未曾至派出所報案的錯誤訊息，顯與實情不符，惟此僅需調閱B女報案之監視器錄影畫面即可查得實情，顯見歸仁分局覈實查證機制未能有效落實，核有重大違失，應予糾正。