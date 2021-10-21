林姓手機行家2年前破解任天堂Switch遊戲主機系統，下載盜版遊戲，因影像清晰，創下2年狠撈上千萬的侵權不法收入。（保二總隊警方提供／石秀華高雄傳真）

警方在林嫌住處查扣Switch主機等物。（保二總隊警方提供／石秀華高雄傳真）

警方在林嫌住處查扣破解Switch主機系統的注入器和記憶卡等物。（保二總隊警方提供／石秀華高雄傳真）

台南市1名林姓手機行家2年前破解任天堂Switch遊戲主機系統後，下載盜版包括森友會、寶可夢等200款遊戲，包裝後在拍賣網站以1套4000元價格販售，成為民眾在疫情期間解悶的新寵兒，2年創下逾千萬元的侵權違法收入，保二總隊刑大偵三隊警方獲報，循線逮捕林嫌，訊後依違反著作權及商標法送辦。

日本任天堂公司推出Switch遊戲機後，掀起全球玩家搶購熱潮，成為電玩界的新寵兒，Nintendo Switch Online更是提供線上對戰，以及上百款紅白機NES、超級任天堂SNES經典遊戲合輯讓訂閱會員免費遊玩。

保二總隊刑大偵三隊警方指出，在台南通訊行服務的1名41歲林姓手機行家，因擅長資訊網路，2年前從大陸購買注入器和短接器等工具，裝接在電腦主機上，並上網下載軟體後，成功破解日本任天堂公司的Switch正版主機系統，盜版包括森友會、寶可夢等線上很夯的200款遊戲。

林嫌將盜版遊戲包裝成1套後，在拍賣平台刊登「販賣改機破解遊戲」等訊息，以1套4000元的價格販售，由於適逢疫情期間，加上販售的盜版遊戲畫質清晰及系統穩定，吸引玩家紛紛網購，創造宅經濟的利益，2年來賣出500組遊戲，牟取上千萬元的不法利益。

警方獲報展開調查，今年8月中旬前往林嫌位於台南住處搜索，現場查扣電腦主機、Switch主機、破解檔案的記憶卡、讀卡機、短接器、注入器及Switch收納包等侵權證物，全案依涉嫌違反著作權法及商標法送辦後，日本任天堂公司確認是林嫌所為侵權該公司的權益，將對林嫌提出求償。