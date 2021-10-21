中央流行疫情指揮中心今公布新增2例境外移入個案，其中案16458為美國入境的20多歲女性，曾接種3劑BNT疫苗仍確診，屬於突破性感染，Ct值36。

疫情指揮中心發言人莊人祥表示，此美國境外移入個案已於9月10日完成第3劑BNT接種；第1劑和第2劑相隔約21天，但第2劑和第3劑僅相隔1個月，並非目前國際認可的打法。

指揮中心說明，案16458為本國籍20多歲女性，10月6日持搭機前3日內檢驗陰性報告自美國返臺，於機場採檢陰性後至防疫旅館居家檢疫，10月17日自覺房間空調較冷有出現咳嗽症狀，10月19日進行檢疫期滿前採檢，於今日確診；衛生單位共匡列接觸者1人，列自我健康監測。

過去國內也曾出現接種3劑疫苗的境外移入個案（案16113），混打1劑AZ加2劑BNT仍染疫，但由於第3劑接種後未滿14天，屬於接種2劑疫苗的突破性感染。