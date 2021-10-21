公費疫苗預約平臺第12期第一階段預約於昨（20日)截止，第12輪第1階段莫德納第2劑符合預約資格為62萬6911人，但僅約18萬人完成預約，不過施打過首劑的資深女星譚艾珍，登記時發現不符合預約資格，讓女兒歐陽靖急得在臉書發文求救，希望能找到解決辦法。

歐陽靖表示母親譚艾珍67歲，7月14日打了莫德納第一劑，由於戶籍在台北市，第一劑是在台南診所打的殘劑，但此次意願登記要在10月13日中午12:00前完成，母親在當天下午才完成，因此不符合這一輪疫苗預約資格，但算算距離第一劑已經超過14週，讓她無奈表示：「不知道何年何月才能打到第二劑了」，加上母親依然從事「無法戴口罩」、「與多人近距離接觸」的演藝工作，讓她急得發文求救：「不知道有沒有人家裡的長輩跟我媽媽有一樣的情形？」

對於歐陽靖的疑惑，網友也紛紛給予解答：「地方政府的區公所有協助65歲以上長者可以跟區公所或是里長預約登記，趕快詢問在地區公所或是里長」、「直接請里長幫忙造冊，然後再打去衛生局雙重確認」、「我爸戶籍在南部人住北部，北部里長一樣幫忙預約成功第二劑」、「高雄65歲以上是造冊的，我媽沒有登記也可以安排去打疫苗」。

譚艾珍施打第一劑疫苗也是一波三折，因為戶籍沒遷到台南，當台南市65歲以上疫苗開放預約，打電話到戶政事務所、衛生所、1922、診所等單位，詢問能否留在台南打疫苗？都是得到「必須先登記資料，如果有多的疫苗再通知」的答案，因為等不到通知，便幫母親預約回台北施打疫苗，好在北上前得知有某診能提供接種，才不用舟車勞頓。

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