知名網紅青青以甜美的臉蛋與F級的傲人身材，在網路上吸引大批網友的注意，加上她經常透過社群媒體分享火辣穿搭製造話題，使她IG受到67萬名追隨者擁護，人氣不斷攀升。近日她又在IG上曬出多部短片展現火辣好身材，讓網友們大噴鼻血。

青青在不久前才曬出「口罩比基尼」的熱舞影片，吸引34萬人觀看。近日她又PO出一段影片，詢問網友「猜猜幾公斤？」，只見影片中的她穿著黑色的細肩帶蕾絲BRATOP，領口深V的性感設計似乎藏不住飽滿雪乳，火辣半球立刻炸出，接著她將胸部放在體重機上，並對著螢幕露出甜美微笑，瞬間電暈一票粉絲。

昨（20）日青青又上傳了另一部影片，表示「低頭猛然發現挺好看的，就錄下來了」，而影片中她雖沒有脫掉外衣，但穿著白色T恤搭配黑色休閒的她，為了方便將背帶卡在胸間，圓潤的傲人曲線呼之欲出，讓網友忍不住暴動，直呼「受不了」、「好棒的身材」、「這角度太犯規了，根本上帝視角」、「個人覺得影片不夠久，太短了」、「我要驗貨」、「太誇張了」，影片上傳不到一天就吸引超過15萬人按讚。

另外，青青不忘跟上潮流，穿著紅色比基尼並帶著頭套，Cospay起夯劇《魷魚遊戲》中的工作人員，她還在貼文中俏皮表示「底下留言報名參加」，同樣引起網友們刷一排火焰想要參加。