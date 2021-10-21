遠百信義A13周年慶今（21日）起跑，受到振興五倍券、國慶連假加持，VIP預購先開紅盤，看好今年國際精品消費趨勢，引進新品牌加強鞏固VVIP主顧客群，吸引30幾位的百萬、千萬頂級刷手現身，人潮與買氣雙重爆發，首戰告捷；加上台北信義區商圈周年慶都開打，大家把餅做大，更看好周慶今天開打後續的買氣，預期人潮可再上漲2成。

周慶前引進頂級精品珠寶Cartier打造全新「The Cartier Box」期間限定概念店、法國精品鞋品「Repetto」形象概念店，加上既有的「AUDEMARS PIGUET」、「CHANEL」、「Gucci Timepieces & Jewelry」、「Chloé」、「BALLY」完善精品陣容，受到消費者青睞、帶動買氣。

遠百信義A13 LANCOME超未來肌因賦活露115ml大容量，價值1萬1500元、優惠價6615元，限量10支。（遠百提供）

而入秋首波冷空氣報到，也替秋冬換季購物潮加溫，帶動冬季服飾熱銷、業績成長，尤以精品、化妝品、潮流服飾為熱銷前3名。