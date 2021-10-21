日本東京股市日經225指數今天收跌逾1.8%，受累於多個因素，包括美國公債殖利率走揚，以及中國房地產巨擘恆大集團陷入財務危機。

日股基準日經225指數收挫546.97點，或1.87%，來到28708.5點。東證股價指數收跌26.86點，或1.32%，來到2000.81點。