美債殖利率揚、恆大危機延燒 日經收跌逾1.8％ 14:552021/10/21 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本東京股市日經225指數今天收跌逾1.8%，受累於多個因素，包括美國公債殖利率走揚，以及中國房地產巨擘恆大集團陷入財務危機。 日股基準日經225指數收挫546.97點，或1.87%，來到28708.5點。東證股價指數收跌26.86點，或1.32%，來到2000.81點。 加拿大9月物價飆漲 通貨膨脹率攀至18年高峰 《櫃買市場》上櫃535公司擬配息 殖利率逾2.5％ #跌逾 #8% #日經225指數 #美債殖利率 #大危機 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陸股、科技ETF 大反攻 04:102021/10/21 投資理財 油銀銅大漲 在台股交易、相關連動ETF齊揚 12:492021/10/21 財經 疫苗覆蓋率提升藏危機 前台大醫示警：遲早會付出代價 13:052021/10/21 生活 恒大出售恒大物業失敗 今復牌雙雙慘跌 11:002021/10/21 財經 地產ETF漲勢亮眼 勝過科技 04:102021/10/21 投資理財 台積電、貨櫃三雄領航 台股漲逾百點收復萬七 10:102021/10/21 財經 《台北股市》Q3財報撐腰 今年拚高18500 12:182021/10/21 財經 獲AEO認證 出口美日通關加速 04:102021/10/21 金融．稅務 匯率期貨趨勢專欄－通膨高掛 美元指數偏強 04:102021/10/21 證券．權證 《盤中解析》量不出 萬七壓力山大 11:442021/10/21 財經 恒指收跌0.29％ 恒大系領跌 12:492021/10/21 財經 國際熱門新聞 紐時：喪失外界信任 陸難以複製台積電成功 - 國際 - 中央社 搭上地獄列車 女子在火車上遭到強暴 乘客忙錄影無人相助 - 國際 陸俄艦隊穿越津輕海峽 日本反應為何這麼大？ - 國際 允許混打 美FDA開放兩款疫苗施打加強針 - 國際 面對IS威脅 塔利班願與中俄合作維護區域安全 - 國際 - 中央社 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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