壽險保單也玩聯名款。國泰人壽21日表示，繼2020年推出寶可夢聯名電子保單封面後，2021年10月攜手NBA，推出九款明星隊伍的電子保單封面，讓球迷能自由選擇喜愛的球隊，製作自己專屬保單，其中包含有望衛冕冠軍的密爾瓦基公鹿、坐擁新三巨頭的洛杉磯湖人等知名隊伍，上線11天就超過6000件電子保單選用NBA封面。

國壽自2019年推出電子保單功能，是壽險業第一家實行新契約全面採用電子保單取代紙本保單，到今年9月為止，3年共節省9159萬張紙，節省的紙張高度相當於22座台北101大樓，本月14日也獲金管會保險局核准，成為第一家正式通過、上線的遠距投保壽險公司。

為提高更多保戶選用電子保單的意願，國壽近期與各大品牌合作推出聯名保單封面，繼去年推出寶可夢聯名電子保單封面後，今年則是與NBA合作，讓保戶可自由選擇NBA的九款明星隊伍，讓球迷保戶可選擇自己支持的球隊，作為保單封面，其中包含有望衛冕冠軍的密爾瓦基公鹿、坐擁新三巨頭的洛杉磯湖人、費人六七人隊、金洲勇士、馬刺等知名隊伍。

國壽指出這次精選東、西區各四支人氣球隊，並將隊伍的在地文化、知名地標、球星特色或經典標語，融入封面視覺中，讓球迷在投保時不只獲得壽險保障，也同時能擁抱心愛球隊的城市與文化，除球隊特色款外，也同時推出由30隊NBA球隊logo組成的NBA款，一次就將30個隊伍一網打盡的設計，是目前人氣最高的款式。

國泰人壽表示，其與NBA合作邁入第11年，從2011年合作舉辦首屆「國泰NBA Youth Madness」五對五籃球賽，2013年開始改為三對三籃球賽，2018年更名為「國泰NBA 3x」三對三籃球賽，延續至2020年，亦曾在賽事期間邀請過如籃球名人堂成員Robert Parish、字母哥Giannis Antetokounmpo、四度入選NBA全明星賽的全能球員Shawn Marion、NBA三分球王Ray Allen等NBA知名球星，讓大眾在台灣也能感受到NBA的獨特魅力。