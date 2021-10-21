永續、減碳議題已是國際供應鏈平台的主流討論，身處其中的台灣企業準備好了嗎？渣打銀行最新調查顯示，仍有多達57％的台灣企業沒有減碳相關規畫，更有近八成（78.6％）的受訪企業，「坦承不知道如何計算碳足跡」。

而單就企業減碳的相關進展，75％的受訪企業自認進度不足，反映台灣企業嚴重落後於國際趨勢，尤其聯合國氣候變遷大會（COP26）即將登場，全球對抗氣候變遷的具體行動將一波波再度祭出，台灣廠商將被上游跨國企業摒棄！

渣打銀行總經理韓德聖（Ian Anderson）表示，氣候變遷是全人類共同面臨的挑戰，台灣也不能倖免於外，日前政府也展現決心，計畫在2025年達成減碳20％、2050年實現淨零碳排的目標，調查中卻看出，僅有約25％受訪企業認為自身減碳成績達到「及格」的標準。

調查中也發現，企業推動減碳過程中，將近三分之二的受訪企業皆認為「外部專業單位或顧問」與「政策方案引導與獎勵措施」將是最有效的驅動力，其次是「借鏡參考國內外成功案例」（50％）。

渣打銀行已積極發揮金融業的關鍵角色，協助企業客戶推動永續目標，也期盼能號召更多企業重視永續議題，發揮正面影響力。除了透過金融業務協助客戶實現減碳願景，渣打也期待透過多元管道，提升大眾對於永續及減碳議題的關注。

調查中回覆已啟動減碳行動的企業，就有三分之一表示在尋求外部單位協助，另有三分之一企業則處於盤點碳排放量的階段，顯示企業需投注更多心力與資源，加速減碳轉型，方能與國際趨勢接軌。