北市府副發言人「學姐」黃瀞瑩21日上廣播節目時，被問及是否已登記民眾黨內北市士林、北投區的議員初選，黃鬆口說「已照黨內程序在走」，而民眾黨立委邱臣遠辦公室主任陳思宇也被認為有登記。民眾黨北市黨部主委林國成表示，士北區共6人做意願報名，原則1區提1人，北市6選區初選名單，明年1月底會有初步結果。

針對黃瀞瑩登記初選，林國成表示，民眾黨北市黨部歡迎各個優秀的人報名參選，目前報名都已在9月8日截止，報名非常踴躍，北市6個選區將近40人報名意願，基於很多規定，在還沒提名前，有誰報名都不便透露。

林國成說，市黨部12月才會開始進行各區議員的參選面談，黨部會依照各人特色、遊戲規則，經黨員幹部、推薦小組綜合評估，提名作業目前還沒開始，會再由中央統一提名，現在都屬於蒐集資料狀態，私下進行實力評估。

至於1個選區會提幾人，林國成說，原則1區提1人，可能某幾區會提2人，但都須等面談後再來做最後評估，士北區雖還沒定提幾人，但希望以提1人為原則，目前有6人有意願；另外等到明年1月會進行6區的初選，等第2階段、黨員意見調查後，1月底會完成所有初步結果，黨部會先有，但要等黨中央選決會在2至3月才會正式公布。

陳思宇對此僅表示「不便評論、沒想法及意見」。