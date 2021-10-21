根據人力銀行調查，今年新鮮人平均起薪為28402元，而「大學畢業」新鮮人則為28838元，皆未超過三萬元，信義房屋自2016年就推出全時實習生計畫，「大學在學」就領月薪＄35000元，期滿有機會繼續留任外，還有獎學金＄90000元，同時享有等同正職同仁的各項福利如海外獎勵旅遊以及彈性福利信福幣..等，而根據信義房屋對實習生所做的統計，「等同正職的培訓機制」以及「優渥薪資條件」兩大優勢最吸引大四實習生前來報名。

人力銀行也發現，每年約有5成同學在畢業後並沒有想朝相關科系發展，因此許多大四生往往將實習工作視為職涯定向的機會。信義房屋自2016年起每年都會在春季時舉辦「全時實習生」計畫，鎖定大四下不限科系且對不動產有興趣、想挑戰業務工作的在校生招募，今年已為第七屆，提供準畢業生領高薪同時也探索自我的好機會。

輔仁大學大眾傳播系畢業的王俊達是第三屆的實習生，聽聞其他同學在部分企業實習給予的薪資並不高，也無法接觸到核心工作任務，對個人職涯沒有太大幫助。得知信義房屋全時實習計畫月薪可高達＄35000元，興奮報名，透過系統性且專業的培訓機制，加上本身的努力，實習期間第三個月就有以前的打工同事找他買房且順利成交，半年實習期滿可累積薪資高達30萬元。

王俊達服完兵役後再回到信義房屋時早已俱備不動產專業知識與交易經驗，現為信義房屋業二十區四號公園店的專案經理，他表示成為正職人員後發現，實習階段的培訓機制以及各項福利幾乎等同於正職員工，店長以及其他同仁也不因實習生身分而壓縮發揮空間，現在相較其他同時大學畢業的同學，王俊達已經贏在起跑點。

成立40年的信義房屋2016年創業界之先推出「全時實習生」計畫，多年來讓大四準畢業生在進入社會前一年，接受完整的不動產培訓及教育，協助學子更了解未來職涯規劃，亦為產業及組織培育人才，期待藉此建立產業新氣象，共創永續好生活。