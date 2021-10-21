英國華裔18歲小將拉杜卡努(Emma Raducanu)因為在今年美網拿下女單冠軍聲名大噪，之後成為媒體的焦點，還受邀參加慈善晚會，而她的社群追蹤人數爆漲、代言接不完，最近她更在社群公布自己成為知名品牌《Dior》的最新代言人，據外媒報導，她這次將獲得275萬美元(約台幣7600萬)代言費。

Emma Raducanu is the new face of Dior https://t.co/Bk5T6C7SpR — WSMV News4 Nashville (@WSMV) October 19 2021

而這已經不是她首次為知名品牌代言，在她拿下美網冠軍後就接了《Tiffany & Co.》的珠寶代言，加上這次《Dior》的代言她完全成為時尚新寵兒，年僅18歲就開始掏金，另外她在美網奪冠後也獲大會提供的250萬美元(約台幣7千萬)冠軍獎金。

可怕的是她在美網奪冠前職業生涯總收入也才30萬3376元美元(約台幣848萬)，奪冠和代言金額就已高出「200多倍」，真的非常可怕，而這些龐大收入或許都要由家人來保管，否則年紀輕輕的拉杜卡努恐怕還沒有成熟的財務管理能力。

不過隨著人氣水漲船高，拉杜卡努或許也受到了一點影響，她在最近舉行的印地安泉網球賽中，以2：6、4：6慘敗給白俄羅斯薩諾維琪(Aliaksandra Sasnovich)，此行遭受外界諸多批評，有網友說她近期去走秀的時間甚至大過訓練，但也有人抱持鼓勵，認為只不過是輸了一場比賽罷了。

而爆紅期間拉杜卡努身邊也有不少人給她意見，美國17歲小將高芙(Coco Gauff)就提醒她要注意社群使用。她說：「一開始當妳收到那麼多關於自己的推文、那麼多追隨者等，興奮難免，但也會讓妳被沖昏頭，至少在我經驗是這樣。」連瑞士天王費德勒(Roger Federer)也提出相同建議。