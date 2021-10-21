【愛傳媒簡秀枝專欄】「為了《甘露水》作品，我們用兩代人的誠心，等待對的人，對的時局，這一天總算到來了！」

今年4月30日，台中張士文醫師，面對國藝會董事長林曼麗的到訪，吐露了心聲。他眼框泛紅，友善地握住林曼麗雙手，「我們等您等很久了！」

身旁的張家老四張士立也說，「我們兩代人的責任，終將放下，從此可以告慰天上父母，晚上也可以安心睡覺了。」

面對研究黃石水可靠團隊的到訪，他們準備卸下幾十年來的心房，把黃土水國寶作品《甘露水》還返國家。

張士文與張士立是台中前輩醫師張鴻標的後代。早在1958年，張鴻標因不忍看到《甘露水》被棄置台中火車站，任人潑灑墨漬，於是聯絡貨運，運回診所，從此與《甘露水》命運綁在一起，前後超過一甲子，兩代人也因此領受了無比壓力。

苦等了兩代人 使命總算達成

《甘露水》是台灣雕塑才子黃土水，於1921年入選帝展的作品，迄今正好一百年。黃土水出生在台灣割讓日本那一年，父親靠著修理三輪拉車，微薄工資養活一家人。

貧窮時代，黃土水人窮志不窮，對於父親修車工具充滿好奇，尤其看到工藝店師傅雕刻佛像時，他可以佇足大半天，異稟天賦，後來靠著一尊張鐵拐的木刻習作，讓校長驚艶，協助他爭取到獎助金，同時免費保送到日本東京美術學校深造，成為首位到日本學雕塑的台灣留學生，也是第一位入選帝展的台籍藝術家。當時創思泉湧、意氣風發，多達4回入選帝展，成為同儕偶像。

因為黃土水父母兄長逐一病逝，死亡的陰影，如影隨形，早熟憂鬱的心情，簡直是逼自己與時間賽跑。

黃土水曾說，永劫不死的方法，只有一個，就是精神上的不朽。於是，沒日沒夜，埋首創作，1930年因盲腸炎延誤送醫，引發腹膜炎，病逝東京。是天忌英才嗎！？黃土水只活35歲，留給世人一聲長嘆。

結婚僅7年（1923-30）就守寡的黃土水太太廖秋桂，銜悲忍痛，一肩挑起黃土水落葉歸根的遺願，把包括《甘露水》在內的遺作，逐一載運返鄕，讓早凋英魂，泛著熠熠藝光，生色台灣美術史。

黃土水曾於1922年，以「出生在台灣」寫道：生於此土地，便愛上該土地，此乃人之常情。雖然客居海外，但他掛記著台灣，生前創作，幾乎圍繞著台灣風土民情，主體意識。

《甘露水》對黃土水來說，正是吐露他對台灣的思鄕之情，透過雕刻刀下的女體，展現台灣人內涵深度，以及他對蕞薾島國的深切期許。

從目前開封的《甘露水》原作來看，不愧是台灣首座大理石裸體雕刻，逼真唯美，作品尺幅為80x40x175cm，幾乎與人等高，刻劃著拙樸素雅的東方女性，長髪向後挽起，露出柔美頸線，纖細肩背，外加修長手指，仙氣飄飄，出塵化外，令人感動。

而正面祼露軀體，坦然無懼，頭微微仰起，半開的雙眼，如慈藹看世界，作品取名《甘露水》，正是承載佛家涅盤的超凡境界，史詩級的扛鼎巨作，與西方維納斯相比，更具雍容溫潤。

媲美西方維納斯 更見雍容溫潤

大理石畢竟是西方表現的媒材，黃土水在台灣，是學木刻佛雕出身，但在赴日留學後，他吮吸日本文化精髓，以及日本風起雲湧，大量引進國際思潮的豐饒養分。《甘露水》的創作過程，以木雕的表現方式，直接轉化到大理石上，因此雕刻工法，格外細膩，作品栩栩如生。

帝展的舉辦，給了黃土水最好的創作誘因與展示舞台。當在地藝術家還以傳統創作，擠身聖堂，黃土水西學中用，創作出比日本同儕更具當代性的作品。

1920年、1921年、1922年以來1924年，他分別以《山童吹笛》、《甘露水》、《擺姿態的女人》以及《郊外》，四度入選帝展，成為美談。

以《甘露水》作品來說，入選帝展時，便在東京和平紀念博覽會台灣館展出，除了迎來日本皇室的參觀，對該作品表達高度興趣，牽出皇室委託創作的善緣。

而黃土水因創作入選，活躍藝壇，驅動了當時對藝術還很陌生的台灣後學，見賢思齊，使有志於藝術的台灣青年們，受到很大的鼓舞。

從1915年赴日到1930年病逝，15年的學習與創作，質量俱佳，1931年在台北中山堂舉辦遺作展時，多達73件，而且件件擲地有聲，饒富個人風格與時代性，例如，《水牛群像》、《釋迦出山像》、《少女胸像》、《甘露水》等都擲地有聲，為台灣美術史留下經典篇章，從作品的際遇中，更映照了台灣百年歷史的滄桑，令人感概萬千。

《甘露水》就是在黃土水過世後，由遺孀廖秋桂於1931年運返，當時曾為祝賀台灣教育會館（二二八國家紀念館）落成，《甘露水》入藏為台灣教育會館所有，並以該館藏品的身份，於原台灣總督府舊廳舍（今中山堂）的「黃土水遺作展」中，一併亮相。

回望黃土水遺作，咀嚼他一生的多舛命運，反觀走過殖民統治、國民政府遷台，戒嚴解嚴，台灣島國，也是多事之秋，坎坷難行。

簡單來說，1945年第二次世界大戰結束，日本殖民統治台灣告一段落。1946年「臺灣省參議會」在臺北市南海路原「臺灣教育會館」正式成立。1947年「二二八事件」又暴發，社會充滿不安。

1949年國民政府撤退，至台灣戒嚴開始，全島陷入白色恐怖中。1950年臨時省議會遷往台中，1951年改制，台灣省臨時省議會成立。3年後遷往霧峰與南投。《甘露水》隨之搬運，飄泊命運跟著時局沈浮。

果然，沒多久，入選帝展《甘露水》，卻在回歸母國，歷經37年後，被棄置在台中火車站，有如棄嬰。

這是美學落差，還是思想禁錮，代表自由創作、開放思想的《甘露水》，只是因為以正面女體示人，引來衞道者的撻伐，而財產歸屬在台灣教育會館的《甘露水》，被棄之如敝屣，更有不肖之徒，在祼女私處，潑墨污毀，相當不堪。

台灣社會在溫飽有虞慮的年代，對藝術的無知與蒼白，完全可以理解，對於大喇喇的祼女作品，充滿抗拒，保守民風當中，毫不遮掩的赤身裸體，被直接影射為淫穢低俗、敗壞風氣。

還有，隨政府遷台，帶來的大中國文化優越感，更視台籍人士的創作，如洪蛇猛獸，指涉沾染台獨意識，因而百般打壓。目前《甘露水》雕塑軀幹上，留下難以清除的暗色痕跡，正是棄置火車站前，被潑灑墨水所致。

由於北師美術館的「光-台灣文化協會百年」於十二月開展在即，森純一不斷與國際專家聯絡，尋求協助，目前趨向以「可逆性的修復」，暫時作清理，等更科學的方法出現，再作一勞永逸的補救。

然而，老天有眼，《甘露水》邂逅貴人，從此展開傳奇際遇，用63年的等待，讓作品從黒箱橫臥中，甦醒直立，更重要，回歸國家美術殿堂的國寶地位。

落腳張鴻標家族 63年甘苦參半

話說《甘露水》最後落腳張家，要從光復後說起。張鴻標醫師太太徐麗萱，是當時台中省議會要員有親戚關係，因為特殊政商關係，取得特許運輸行業。台灣省議會由台北搬家到台中，又轉進中興新村，都是由這位親戚的運輸公司承包。

不討議員喜歡的《甘露水》，被認為礙眼時，貨運公司領命搬離省議會，但要搬到那裡，卻沒有指令，於是就棄置在台中火車站附近的空地上，任其自生自滅。

當時張鴻標的外科診所，就開在火車站旁。張鴻標行醫濟世，頗為敬重，他個人學養豐富，平時就有欣賞藝術的習慣，自己也畫畫，偶爾作作雕塑。

當看到《甘露水》在火車站旁，風吹雨淋，他十分不忍，於是再央請貨運公司，把500公斤重的作品，搬到他外科診所一樓隅角擺置，他就近欣賞與保管。

所以《甘露水》從1958年到1974年，就住在張鴻標診所一樓，長達16年。

診所門口擺放藝術品，是很正常之舉，16年來也相安無事。但是1970年代的台灣，吹起思想整肅風，令知識份子膽寒。例如，台大哲學系事件從1972年鬧到1975年，社會上諜影幢幢，肅殺氛圍升高。

張鴻標一家人，因為收容《甘露水》，備感壓力。

1974年，學醫的張鴻標，察覺自己健康走下坡，恐怕無力再保護作品，於是那一年，他決定把《甘露水》徹底封藏，讓作品沈睡，以躲避時局的詭譎。然後運送到遠親林立生和徐瑞穗，位於霧峰的工廠，擺放在不起眼的隅角。

2年後張鴻標過世，《甘露水》也成為張家後代，心照不宣的秘密，6名子女扛下父母親保護《甘露水》未竟的遺願，尤其謹記「等待對的人、對的時局」。

果然，台灣的社會對立動盪加劇。從1976年到1981年短短5年之間，台灣接連發生了政治風暴，余登發案、美麗島事件、林宅血案以及陳文成事件，情治監控，反對勢力蠢蠢欲動，社會抗爭事件層出不窮。

1987年台灣解除戒嚴法，但社會許多撕裂，需要時間縫合。張家人的心情，隨著大環境變遷，起伏跌宕，百味雜陳。

其中，1990年代前後，台灣前輩藝術家市場火熱，台灣主體意識抬頭，有人隱約想起代表台灣顏容的《甘露水》，於是到處追索探察，收購利誘《甘露水》的聲音，時有所聞，張家昆仲，百受干擾。

在動機不明，又缺乏信任基礎的前提下，張家人低調噤聲，謝絕訪客，而《甘露水》從1974年迄今，長達47年就橫臥在漆黑木箱中，像是沒有盡頭的冬眠。

對的人，對的時局，讓國寶回歸

去（2020）年當北師美術館舉辦「不朽的青春—台灣美術再發現」大展，黃土水創作於1920年的《少女胸像》，是他從東京美術學校畢業時，畢業生展出的作品，後來，黃土水飲水思源，捐贈給母校大稻埕公學校（太平國小）。

在一番遊說、努力後，一百年未淨生的《少女胸像》，從學校被借出、修復、清洗，到展出，把黃土水在東京美術學校學弟森純一，從日本敦聘來台，專業嚴謹處理百年老作品，結果很圓滿。

張家六兄妹察覺「對的時局，對的人」隱然浮現，彼此之間也為圓父母歸還作品遺願，有了更淸楚輪廓。

彷佛是天意，冥冥之中，有股力量在串流

林曼麗與團隊去年籌辦「不朽青春—台灣美術再發現」，為台灣美術史，作了重新的爬梳與詮釋，精心規劃的展覽現場，疏密有致，尤其《少女胸像》被呈現在樹影婆娑、層次有致的舒適空間裡，令人讚歎，果然佳評如潮，創下4萬5千人次的觀展紀錄，光畫冊一刷再刷，賣了8千本。

不過，林團隊與團隊，念茲在茲還是黃土水史詩級巨作《甘露水》的缺席。

今年逢台灣文化基金會一百週年，各界擴大舉辦各項藝文活動，緬懷那一代精英，為台灣意識啓蒙的貢獻。懸命藝術一生的黃土水，也在相近的時間，為打造藝術文化的福爾摩沙，孜矻創作，奮戰到最後一刻。

就在大家摩拳擦掌，為百年文協慶生之際，微妙的曙光出現，長眠47年的《甘露水》，彷彿甦醒過來，準備破繭而出，迎接重見天日的關鍵時刻。

神蹟果然出現，無視疫情持續，5月破口防疫升級，《甘露水》耐心等候對的人、對的時局，竟然水到渠成，不費吹灰之力，讓折騰了大近半世紀，張鴻標醫師未竟的心願被實現。

什麼是對的人與對的時局？

《少女胸像》展覽，是創新作一百年，文化協會成立迄今，也是一百年，而1921年入選帝度的《甘露水》，今年正也是一百年。一百年成為時局的幸運代碼。

當林曼麗打聽到台中宿耄何澄祥，因為他是張鴻標親戚，與張家同樣行醫的李茂盛，又是台中「小英之友會」會長。

於是從總統蔡英文、文化部長李永得、台中張鴻標醫師後代張士文六兄妹、台中小英之友會會長李茂盛、台灣大道創始命名人何澄祥、台灣美術史家李欽賢兒子李拓梓、北投「臺灣民俗文物館」創辦人張純明⋯，都成為促成這個「不可能任務」的貴人，一個電話，接通另一個電話，一個簡訊，傳過另一個簡訊，過程比劇作還要精彩。倘若加上研究團隊的學者團周婉窈、石婉舜、吳俊瑩、陳允元、陳慧先、蔣伯欣、劉柳書琴，幾乎可以把台灣美術史重新改寫。

今年4月30日，在總統府引薦下，透過李茂盛醫師安排，與《甘露水》收藏者張鴻標醫師的後代張士文兄弟約見面。當林曼麗率領團隊，到台中李茂盛診所作拜會時，沒想到：張家老大張士文，以及老四張士立，已經等候在診所的接待室。

大家因《甘露水》聚首，不必過多言語表達，默契就已呈現。張家老大張士文，從手機中秀出《甘露水》封存黑箱的照片，「趕快運送回去！」

他眼框泛紅，如釋重負。

林曼麗受寵若驚的，簡直呆住，她連忙問，「您們希望什麼條件！？」話沒問完，張家兩兄弟齊口同聲回應「沒有條件，國寶本來就應該歸屬國家，我們張家只是暫時保管而已！」

只是張家兩代人重未想到，這個暫時保管，長達63年，幾乎讓兩代人心魂牽繫，壓力重重。林曼麗喜出望外，連聲道謝，對於張鴻標家族，以藝術傳家的修養，讚佩不已，而台灣人的憨厚篤實，分文不取，更讓人衷心感佩。

好消息，立即傳到蔡英文總統耳朵，李永得部長喜上眉梢，準備迎接國寶回美術館。

台灣多事之秋 保存者壓力大

有如連續劇的《甘露水》故事，見證了台灣的善良與靭度，張家子女恪盡父親張鴻標醫師遺願，深知黃土水創作《甘露水》的才氣、他的使命感，以及時代意涵。他們心知肚明，《甘露水》不僅僅是件雕塑作品，而是台灣子弟，不卑不亢，高度自覺情懷的展現。

黃土水在活存的35年歲月中，送走父母手足，最後連自己的健康、性命，都壓縮進藝術創作𥚃，他相信藝術跨越時空的力量，化小愛為大愛，光照遊子歸鄉路，讓藝術創作，成為永恒不朽。

更重要的是，台灣在歷經殖民統治，國民政府接收，引發的嫌隙、群族衝突，台灣主體意識悄然結集，就在頌揚文化協會一百週年的此時此刻，藝術成為撫慰人心、滋養土壤最好的禮物。

泛紅眼框的張家後代，說出守護國寶，漫漫長夜的壓力與心聲，何等至情至性，六兄妹無條件地把映照台灣百年命運的《甘露水》，於9月6日在蔡英文總統見證下，正式交付文化部長李永得作為國家的永久典藏品，一併補足台灣美術史缺漏，也完成台灣文化運動百年史的最後一塊拼圖，意義非凡。

「生在這個國家，便愛這個國家。」黃土水的不朽名言，隨著《甘露水》的重見天日，倍見真切，也影響深遠。

作者為典藏雜誌社社長

照片來源：作者提供。

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