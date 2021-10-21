演練內容包括高空救援，雲梯車順利將民眾救下。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

北市消防局在信維市場辦理複合式大樓消防演練。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

鑑於高雄市「城中城」大樓發生大火，造成多人死傷重大公安事件，為提升對複合式老舊建築物救災效能，北市消防局21日在大安區信維大樓舉行消防搶救實兵演練，場面逼真。

消防局指出，目前除已針對全市老舊複合用途建築物進行全面消防安全檢查外，亦持續針對老舊複合用途或管理型態複雜建築物進行搶救演練，本次演練內容包括場所初期應變、緊急救護、高空救援、人命搜救、破壞作業及災區管制等，藉此強化各級救災人員遇到這類型態災害的應變處置，使消防人員能充分瞭解該處建築物內部結構、使用用途、特性及救災動線、車輛部署等，也會持續針對高樓火警災害搶救戰術及戰技進行訓練，以強化整體救災效能與安全。

消防局呼籲所有公共場所，平日應落實維護場所各項防火避難設施、消防設備及場所自衛消防編組功能，加強提醒民眾注意用火、用電安全，並對可能發生的狀況預做整備及預防，以維護公共安全。