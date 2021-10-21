陳姓生技公司負責人2018年間，替失眠的妻子施打管制藥品「安舒麻」，繼子當場目睹，去年5月間，妻子一覺不醒，檢察官相驗時，認定有濫用麻醉藥，但無法證明死因與施打有關，起訴陳男擅自執行醫療業務罪。

44歲陳男與妻子共同經營生技公司，販售公告第四級毒品「安舒麻」（Propofol）靜脈注射液，兩人均知未經許可不得任意供人施用，另外，陳還在家中替妻子施打「美白點滴」，並加入維他命C等營養液，去年5月21日被繼子發現她躺在地上失去生命徵象，經送醫仍宣告不治。

繼子證稱，小學就看過繼父替母親打針，都是打在手臂，每週施打1次，藥物的瓶子上寫有「安舒麻」，母親也會任意取用並施打，打完以後就會睡著，繼父就會帶他出去打球，持續有2年之久。

檢察官認為，陳男並非醫師，至少2次擅自執行醫療業務，轉讓四級毒品罪嫌，全案從重依照違反醫師法起訴。

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