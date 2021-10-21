后里區舊社路跨越國道1號橋梁老舊且車流量漸多，立委楊瓊瓔前往會勘。（陳淑娥攝）

台中市后里區舊社路跨越國道1號橋梁，由於橋梁老舊、橋面太窄，且車流量漸多，成為地方交通瓶頸，地方居民爭取拓寬改建，立委楊瓊瓔21日前往現場勘查，交通部高公局承諾將籌措1.7億元工程經費，力拚3年後動工。

后里舊社里里長林有盛指出，國1舊社路聯絡跨越橋已有46年歷史，僅4米5寬，相當狹小，加上后神路開闢通車後，成為海線大型垃圾車通往后里焚化爐的捷徑，且上下班時間車流大，常造成壅塞，不僅無法會車，有時還需倒退嚕，對行車安全產生隱憂，為了地區發展及居民安全，不改建不行！

楊瓊瓔表示，今年接獲舊社里里長林有盛及民眾陳情後，多次在立法院邀集高公局溝通協調，對於橋梁改建後權責及經費編列問題達成共識，由高公局籌編經費1.7億元辦理橋梁改建，改善國1舊社路跨越橋交通瓶頸的問題，完工後由台中市建設局維護管理工作。

市議員陳本添指出，僅4.5公尺寬的舊社路跨越橋，因年代久遠失修，橋身老舊、狹窄，橋上南來北往車輛非常多，因此急需盡速擴建，讓民眾可以有一個安全的橋樑，感謝高公局同意納入國1后里至大雅路段可行性評估，並配合地方需求協助改建，提供用路人出入、物產運輸的便利及安全性。

高公局主祕彭煥儒指出，由於此橋梁對當地交通非常重要，全長約250公尺(橋梁含引道約120公尺，道路約130公尺)計畫拓寬為8公尺，速路局會全力支持負擔所需工程經費約1.7億元，期許改建工程能加速進行，減少交通黑暗期。

楊瓊瓔說，未來新設計橋梁寬度8公尺、長度橋梁含引道約120公尺，因還需要環評作業，要求高公局力拚3年後動工，完工後可提供地方安全的通行空間，這次橋梁改建工作，藉由中央及地方攜手合作，帶動地方繁榮，讓后里舊社民眾有一條安全道路。

楊瓊瓔同時提醒高公局，避免跨越橋拆除期間中斷交通而繞遠道，同時節省臨時便橋之工程費，建議新橋採先建於舊橋北側作為拆橋階段之改道利用，待舊橋拆除後，新橋將以橫移工法北移至原舊社路跨越橋中心，恢復原交通軸線。