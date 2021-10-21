搜救犬加入搜尋行列。（新北市消防局提供）

虎豹潭搜救犬聞到異味 疑為死蛇散發腐臭味。

新北市消防局今（21）日持續搜救虎豹潭失蹤劉姓女童，上午11時許，傳出料角坑下游1公里處有搜救犬察覺到異味，搜救人員隨即在該區域進行地毯式搜索，但仍未發現劉姓女童身影。

搜救犬領犬員羅浩芳表示，今天上午主要是從料角坑沿著北勢溪左岸搜索，大約在1公里處搜救犬有些異狀，疑似聞到腐臭味，但在該區域搜索1個小時都沒任何發現，有可能是風向關係從右岸飄來的味道，也有可能是小動物屍體發出的味道，這些都無法確定。

搜救人員下午在右岸的樹上發現1條死蛇，研判搜救犬應是聞到死蛇的腐臭味而有所反應。