2021年台北國際藝術博覽會，大河美術將帶來七位藝術家的聯展。立體區將展出王尋及蔡育田兩位代理藝術家的雕塑；平面區將展出三位代理藝術家的畫作，包含今年甫榮獲110年全國美展油畫類金牌獎的陳硯平、今年再次勇奪奇美獎的邱奕辰，以及今年初以策展人與參展藝術家的雙重身份參與朱銘美術館年度大展「無限—塗鴉俱樂部」的台灣塗鴉先鋒REACH。最後兩位名家李真與蕭勤的作品則於特別專區展出。

王尋的大型作品《頂天立地》。此系列似立體派，以各種多視點、多角度切入，利用不同透視鏡位的差異，產生極大視覺落差，張力十足。(大河美術提供)

邱奕辰的《再生島》系列則是主要講述大自然生態與現代文明產物相互制衡，透過電影或電玩中不斷轉景及延伸空間的手法，試圖引導觀者在系列作品中換位思考。(大河美術提供)

王尋，以整合傳統雕塑技藝與現代數位技術的跨世代獨特全新手法創作，去年首次參展便完售的亮眼成績，引起眾多藏家關注。今年展出作品中備受矚目的是兩件「視差雕塑」系列作品：1.2米高的中型作品《跨越》與2米高的大型作品《頂天立地》。此系列似立體派，以各種多視點、多角度切入，利用不同透視鏡位的差異，產生極大視覺落差，張力十足。

蔡育田，2020年以大型作品《水做精神玉作魂》勇奪有「設計界奧斯卡」之稱的義大利國際設計大賽A' Design Award and Competition公共藝術類白金首獎。今年帶來「心流雕塑」系列新作《金牛奔騰》，其牛的意象承載著祖先與土地拼搏的記憶，藉由抽象且有速度感的線條，轉譯土地孕育萬物的偉大能量，重新喚醒人類與土地的情感連結。

陳硯平，今年甫榮獲110 年全國美展油畫類金牌獎。他擅長重新詮釋符號及光譜色調，作品中能夠看到立體派和抽象藝術的蹤跡，並以多元性的創作技法搭配不同媒材，模糊甚至創造不同維度的空間。其中《燎原火》、《鐵韃靼》與《巨靈神》三幅展出作品，探討機械與人類的本質，試圖透過創作來召喚人們心中對事物的反思能力，重新找到內心的秩序。

陳硯平的《鐵韃靼》，探討機械與人類的本質，試圖透過創作來召喚人們心中對事物的反思能力，重新找到內心的秩序。(大河美術提供)

REACH是台灣塗鴉先鋒之一。此次將帶來《CATMO》系列最新作品，是近年他將塗鴉元素轉譯成更具象徵性的符碼，開啟塗鴉藝術另一層次大門的新系列。(大河美術提供)

邱奕辰，繼2017年首度獲得奇美獎後，2021年再次獲獎。此次參展將首度曝光他創作生涯至今最大尺幅的250號油畫作品《超級戰艦》，創作於金門駐村時期，畫面中在地碉堡組成的大型戰艦象徵著勝利與希望。《再生島》系列則是主要講述大自然生態與現代文明產物相互制衡，透過電影或電玩中不斷轉景及延伸空間的手法，試圖引導觀者在系列作品中換位思考。

REACH，台灣塗鴉先鋒之一。此次將帶來《CATMO》系列最新作品，是近年他將塗鴉元素轉譯成更具象徵性的符碼，開啟塗鴉藝術另一層次大門的新系列。今年初以策展人跟參展藝術家的雙重身份參與朱銘美術館的年度大展「無限—塗鴉俱樂部」。本次展覽結束，也將於大河美術參與大型塗鴉聯展「塗鴉俱樂部」。

最後，在特別專區展出的兩位名家為李真與蕭勤。李真於1998至2003年由大河美術獨家經紀，現已是國際級雕塑家，此次將帶來他的三個早期系列作品，包含空靈之美系列、虛空中的能量系列及大氣神遊系列的中小型雕塑數件。蕭勤則為華人抽象藝術先鋒，此次將帶來他1960年代的早期壓克力畫作一幅。

近六年來，大河美術持續參與台北藝博的展出，以建立與畫廊代理藝術家長期合作之共好關係為目標，致力推廣他們的精彩創作，同時提供多元豐富的藝術類型來滿足不同藏家的喜好與需求。藝博會不僅是藝術家的展演舞台，更是呈現畫廊品牌力的最佳場域，我們將盡全力把握每一回的參展機會，將品牌形象轉型與提升，以期達成畫廊擔任藝術經紀角色的目標及推廣藝術的使命。