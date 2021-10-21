台中市太平區市民大道全長2.7公里，貫穿該區南北向，是完善地方交通極為重要的建設，第2期工程21日開工，預計111年底前完工。台中市長盧秀燕說，感謝99位所有權人，同意採協議價購，並自行拆除，「牲小我參與公共建設的精神，值得敬佩，期盼工程圓滿順利。

台中市長盧秀燕表示，太平是台中人口前5大區域，「完善交通路網是地方發展重要的關鍵！」市民大道第2期道路屬最重要的道路，完工後可聯結台74線快速道路與周邊地區平面道路，紓解交通壅塞、強化區域間串連功能，促進太平與周邊區域整體發展。

盧秀燕說，秉持「開不了工要開工，完不了工要完工」，3年編列近15億元預算並與地主協商，第2期工程終於開工，透過市府友善協商，在地99位所有權人有顆菩薩心，成全市府發展建設外，立委何欣純向中央爭取7300萬元預算減輕市府負擔，市議會支持通過預算，讓太平蓬勃發展。

建設局指出，市民大道縱貫北太平，對太平區發展相當重要，太平市民大道規劃分為3期執行，第1期從宜昌路到樹德路段於104年1月通車，第2、3期工程經費雖然在104年即獲得內政部生活圈道路建設計畫補助，但因地上物眾多，用地費用過於龐大而無法順利進行。

建設局表示，108年開始先期作業，採1次性匡高達13.68億元用地經費，分年編列於109年5億元及110年8.68億元年度預算。第2期道路用地在建設局逐一溝通下，99位土地所有權人全數同意採「協議價購」方式完成產權移轉，今年6月完成用地取得，地上物也自行拆遷騰空，讓工程順利推動。

建設局長陳大田說，市民大道第2期工程規劃設置雙向四車道、人行道、共同管溝、LED路燈、交通號誌與景觀植栽等設施，並由水利局一併施作雨水下水道，在設計階段建設局即多次召開管線協調會議，將有架空纜線全部下地，完工後市民可享有美麗天際線。

此外，道路2側設置共同管溝，可收納電力、電信及寬頻管線，達到統一管理效果，同時進行污水下水道、自來水、天然氣等管線預埋作業，減少日後道路挖掘可能，並考量永續、環保材料，運用瀝青刨除再生材料、節能低瓦數LED燈，且配合人行道、無障礙斜坡道設計，營造人本友善的通行環境。

建設局表示，第2期工程範圍北起宜昌路、南至祥順路，全長約859公尺，工程總經費約14.68億元（包含用地費約13.68億元、工程費約1億元），市庫負擔95％約13.95億元，內政部營建署生活圈道路系統建設計畫補助負擔5％約0.73億元。