辣模雪碧（方祺媛）擁有豔麗外型、傲人E罩杯，由於尺度超大，還獲封「情色教主」的稱號，作風直率的她曾坦承自己多次進廠維修，10年間就陸續砸了400多萬，日前她再度分享自己整形額頭的過程，首度公開了自己未整形前的樣子，巨大差異讓網友都傻眼直呼：「也太有勇氣了吧！」

雪碧日前在個人YouTube上傳標題為「驚悚掀頭皮整形額頭實境」影片，透露自己去做了髮際線下移及提眉的手術，為了讓大家看整形前後差異，她公開自己20年前的舊照坦言，「以前的我比路人還路人，而且還胖，美貌這種東西，3分天注定、7分靠打拚，剩下90分靠保養維持，希望不因此掉粉。」

雪碧也向網友精神喊話，「你（妳）也可以變美變帥，只是要不要去做而已」，雪碧這10年來共做了3次提眼肌、4次手術鼻、2次額頭假體、前額拉提、髮際線下移，和20年的身材相比，她長高了2公分，還瘦了8公斤，才有現在看到的火辣身材。

20年前的雪碧膚色較黑，身材也比較豐腴，雖然五官沒有現在來得精緻，但她笑起來還是有種鄰家感，照片曝光後，也引來網友們驚呼，「差太多了吧？」、「這是妳嗎」，然而也有網友給予好評，「20年前的雪碧好陽光好可愛」、「鄰家女孩變辣妹」。