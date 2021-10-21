來自彰化縣的曾崧正曾在2016年，以母親名義捐贈救護車給新竹縣消防局，他本人2019年過世，其子女為完成他的遺願，用母親之名，再度捐給新竹縣消防局全新消防車，並取名「崧正1號」，將效力於竹東消防分隊，也成就一段三代都熱心公益的佳話。

新竹縣政府消防局長孫福佑，曾經在彰化縣警察局服務，認識當時擔任警友會主任的曾崧正，儘管孫福佑幾度調動，兩人情誼並未淡化。孫福佑說，曾崧正年輕時創業，先後成立照相館、廣告公司、富億揚實業，從事建築建材批發有成，十分熱心公益，不僅家庭圓滿，也深受地方尊重。

孫福佑說，曾崧正一生助人無數，社會上需要救助的地方，就能看到他的身影，儘管已經辭世，但其子女創業有成、獨當一面，並發揮曾崧正大愛精神，再度捐贈救護車，消防局也會守護縣民，將其曾崧正的遺愛發揮最大效益。

「崧正1號」捐贈儀式21日上午於竹東消防分隊舉辦，曾崧正的女兒回憶父親「是個很愛最善事的人」，且服務範圍很廣，除了困苦的人，不順利的人也會拉他一把，曾小姐和弟弟從小看著父親行善，這次捐給竹東消防分隊的「崧正1號」就是第一步，未來也許還有2號、3號，散播在各地。

新竹縣消防局緊急救護科長劉彥承表示，「崧正1號」造價近400萬元，由高階日系車體打造，妥善率高，車內空間可靈活調整，車身也全面貼上「巴騰堡格紋」的反光條，並配備多功能生理監視器，可監測12導程心電圖、自動、手動電擊器、血壓血氧監測等，有助於醫院及早啟動心導管團隊，急救到院後可無縫接軌。