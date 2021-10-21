星展銀今舉行第四季投資展望說明會，星展銀行（台灣）財富管理投資顧問部副總裁陳昱嘉分析，美國和歐洲的經濟重啟，推升了經濟成長和通膨；而在成熟市場穩健復甦的同時，包含亞洲在內的新興經濟體則受到疫苗覆蓋率偏低的影響，經濟復甦腳步較慢，使得新興市場和成熟市場表現呈現分岐。星展持續認為投資人應採用槓鈴式策略投資，於槓鈴的兩端布局長期成長型題材股票和收益型資產，並適度配置黃金作為避險工具。 星展銀估，明年首季美元指數可望向95~96附近靠攏，下半年美元趨走弱；而金價明年第一季有機會上調到2000美元，但也要留意因美元走強而壓抑金價走勢。

星展銀認為，2021年第4季市場焦點將著重3主題，分別是經濟轉為溫和成長、成長呈現分歧及調整。在美國通膨上升和聯準會縮減QE，將支撐美元表現。歐元和英鎊可能承壓。預計美元兌人民幣於2022年第1季將升至6.7。至於股市方面，即將結束的量化寬鬆政策將使成熟和新興市場表現分岐。類股將輪動至成長股，如科技股。投資主軸方面，隨著政府急於提高科技產業的自給自足，全球科技業資本支出將開始多年的上升趨勢。

星展銀分析，通膨數據持續超過預期並達近20年來高點，引發對通膨敏感的資產類別關注。然而，實質利率仍為負值，大宗商品和金融相關股票是對抗通膨較佳工具。

而在資本支出方面，許多國家急於提高科技產業的自給自足，全球技產業資本支出開始多年的上升趨勢。受惠者包括半導體製造商、生技和電動汽車。

星展銀指出，美股結構持續出現變化，市值前5大企業以尖牙股為主，大型科技企業市值取代過去的金融、傳產，大型科技股的獲利仍可維持2位數的年增。成長型資產部分，在數位經濟快速轉型的環境中，星展持續看好I.D.E.A.（創新者、破壞者、推動者和適應者）題材股票，並認為在疫後生活中，人們將消費習慣從線下轉為線上的新常態，加上世界主要經濟體「科技自給自足」策略推升國家科技資本支出，讓科技股有機會重新取代疫苗贏家類股，成為週期性領導類股。

至於中國市場，星展銀建議，投資人不要因為最近的消息面而影響對陸股的信心，中國的經濟成長率仍可達到5~6%的水準。