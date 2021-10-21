桃園南崁溪印象大橋自行車ＰＵ跑道坑坑疤疤。（陳夢茹攝）

南崁溪印象大橋鋪設ＰＵ跑道，民眾停下自行車拍照打卡易刮壞跑道，導致滲水、剝落等狀況。（陳夢茹攝）

桃園南崁溪印象大橋為拍照打卡熱點，去年2月才剛完工啟用。市議員李光達近期到現場直擊，發現自行車ＰＵ跑道多處隆起，他質疑「這是市民粗魯使用不當還是監造驗收有問題？」市長鄭文燦坦言，未考量到熱脹冷縮、自行車停放支架會刮破跑道等問題，決議將改鋪磨砂路面。

桃園南崁溪印象大橋由水利署及環保署各補助7千萬、市府自籌6千萬建造，為連接南崁溪兩岸的自行車道，全長634公尺，民眾可以沿著南崁溪一路騎到竹圍漁港出海口，深受自行車車友喜愛，去年2月啟用時，鄭文燦更帶領眾人騎腳踏車視察。

李光達讚賞印象大橋非常有前瞻性，確實吸引不少民眾騎腳踏車拍照打卡，但近年來印象大橋跑道開始斑駁、脫落。他點出，服務處團隊分別於9月13日、10月18日到印象大橋上現勘，發現有多處ＰＵ跑道有隆起及滲水狀況，替市府標出8處危險處，直指破損情形已久卻未改善。

鄭文燦回應，印象大橋為鋼構橋樑、高架部分採用ＰＵ跑道，鋼構橋樑易熱脹冷縮且與ＰＵ跑道黏合度有困難，導致ＰＵ跑道表面隆起，再加上吸引民眾停車打卡拍照，腳踏車停車的側邊支架會刮壞ＰＵ跑道，他也坦言設計上不夠周延。

水務局水利養護工程科長陳文龍表示，ＰＵ跑道建置費約300萬元，當初未考量到民眾會將自行車停在橋樑上拍照打卡，腳踏車側邊支架一旦刺破ＰＵ跑道，容易滲水損壞，目前每月都會請負的廠商定期維修，保固期至明年5月止，已編列預算400萬元，明年5月將全面改鋪磨砂路面。