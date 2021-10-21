台東縣府公布110學年度國民中小學校長甄選簡章，與中選會公布12月18日公投日撞期，被質疑企圖阻擋應試者投公投，應試者面臨考校長、公投二選一，引發教育界撻伐；教育處初步回應，考試時間僅在上午，下午仍能去投票，因此暫時不打算改期。但部分應試者抱怨，這對於戶籍在外縣市的人很不友善，更是公民素養錯誤示範。

應試者怒批，為何特定選在公投日辦考試？這樣不就等於強迫應試者及現場工作人員考校長、公投二選一？雖然考試時間僅在12月18日上午，「但有為戶籍在外縣市的應試者及試場工作人員考慮過嗎？」，上午考試，下午必須直奔返鄉投票，有可能嗎？不僅剝奪應試者投票權益，甚至逼迫放棄考試的機會，「對外縣市的人員非常不友善」。

部分應試者強調，這是公民素養的錯誤示範，更可以發現後山對全國性公眾議題的冷漠，「全國性事務對應地方事務，怎麼會是地方事務優先」。

對此，教育處回應，台東縣110學年度國民中小學校長及主任甄選訂於12月18日辦理校長甄選筆試，12月25日辦理校長及主任甄選口試。而原定8月28日舉行之公民投票，因受COVID-19疫情影響，改定於12月18日投票，與校長甄選筆試同日辦理。

教育處說明，本年度校長甄選估約有40名考生參加考試，筆試考試時間自上午9點至11點30分止，下午即無考試。若將筆試及口試考試期程均調整提前1週辦理，將與「110年特種考試地方政府公務人員考試」撞期；若延後1周，適逢元旦連假。綜合考量原排定之考試期程影響較輕微，教育處不另作考試期程之調整，筆試及口試依原定日期辦理。