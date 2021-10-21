晶圓代工廠台積電今天公告，子公司TSMC Arizona Corporation完成45億美元無擔保主順位公司債定價，預計10月25日完成交割，資金用途為一般營業用途。

據台積電公告內容，100%持股子公司TSMC Arizona這次發行的公司債，將由台積電無條件且不可撤回地提供保證，將註冊登記且公開發行，並由承銷商進行承銷。

台積電指出，這次募集包括12.5億美元2026年10月25日到期的公司債、12.5億美元2031年10月25日到期的公司債、10億美元2041年10月25日到期的公司債及10億美元2051年10月25日到期的公司債。

2026年到期的公司債是以面額99.976%發行，2031年到期的公司債以面額99.561%發行，2041年到期的公司債以面額98.898%發行，2051年到期的公司債以面額98.658%發行。

台積電董事會先前核准以不高於80億美元的額度內，為TSMC Arizona募集無擔保美元公司債提供保證。台積電董事會還核准不高於3242萬美元，為TSMC Arizona的營運需求提供保證。（編輯：張均懋）1101021