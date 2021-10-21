罷免總部批陳柏惟晚會搞這麼大，南來北往的人，不會成為防疫破口嗎？（罷免總部提供／陳淑娥台中傳真）

台灣基進立委陳柏惟罷免案進入倒數2天，罷免總部21日表示，陳柏惟陣營22日數千人造勢晚會，除了有LED大螢幕、超寬敞的場地外，還有華麗舞台燈光、音響，網友戲稱「小蝦米背後的大鯨魚真大氣」；總部則痛批，晚會搞這麼大，南來北往的人，不會成為防疫破口嗎？

明天是選前之夜，罷免總部選在龍井科比意小廣場舉行陳柏惟歡送會，來賓有趙少康、江啟臣、鄭麗文、柯志恩、謝龍介、謝寒冰、朱凱翔等人；陳柏惟陣營則是在烏日日出停車場舉行民主音樂會拚場。

罷免總部指出，民進黨從總統、行政院長、立委、議員、縣市黨部主委都發聲力挺，甚至連高鐵都「碰巧」開放學生優惠專案，儼然全國執政黨動起來，要來保住陳柏惟的立委飯碗。

罷免總部表示，雖然陳柏惟陣營總說很窮困、小黨沒資源、沒經費很辛苦，但卻有辦法舉辦數千人造勢晚會；而罷免總部僅選了一個容納200人的小廣場，要辦理陳柏惟歡送晚會，相較之下誰弱勢、誰艱困，一眼就能看穿。

總部強調，目前疫情只是趨緩，絕對不能掉以輕心，為了自己的職位，讓支持者冒著危險大量群聚，政府這麼嚴密的境管都會出現漏洞，陳柏惟的造勢晚會南來北往的人、一輛輛的遊覽車，難道不會成為防疫破口嗎？