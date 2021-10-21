深受消費者歡迎的好市多自有品牌衛生紙，最近漲了16元引發討論，擔心又出現衛生紙之亂，雲林縣北港鎮邦尼熊衛生紙公司表示，國際紙漿持續上漲，但公司長期大量採購紙漿，因此不僅不漲價，還配合五倍券加碼送，希望回饋給消費者，也為平穩物價盡一份心力。

好市多自有品牌衛生紙，因價格合理品質穩定，是消費者到賣場必買的熱門商品，但最近民眾發現1袋24包衛生紙從319元漲至335元，紛紛在網路上留言表示「怎麼突然漲價了，CP值大減」、「萬物皆漲，回不去了」、「台灣物價愈來愈高了」。官方回應紙漿原料上漲，只好反映在售價上。

邦尼熊衛生紙公司負責人吳品峰說，國際紙漿原料這幾年持續上漲，海運運費也因疫情影響而提高，所以衛生紙成本一直往上升，但大部分衛生紙製作商為了避免漲價嚇跑消費者，都是自行吸收成本苦撐，有衛生紙品牌漲價並不意外。

吳品峰解釋，他的公司因為與紙漿業者長期合作，且每次都大量進口，所以紙漿成本可以壓低，加上很少打廣告全靠消費者口耳相傳，因此能用優惠價格回饋大家，每箱80包890元，此次配合五倍券促銷，購買2箱再送市價近700元的平版拖把1組，絕對物超所值。

民眾表示，衛生紙是最常使用的家用品，用量也很多，所以只要漲價就會特別注意，此次好市多自有品牌衛生紙漲價，加上發行五倍券可能引發百貨漲價潮，大家會擔心其他品牌衛生紙也跟著漲，不過衛生紙的替代性很高，只要花點時間，還是可以找到便宜的品牌。