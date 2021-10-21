北市議員闕枚莎21日質詢，去年全國廚餘回收量逾52萬公噸，換算廚餘桶堆疊起來將近1萬2000座台北101高度，而北市各級學校的營養午餐廚餘年均476公噸，可疊11座台北101，這很可怕，教育局應教育小朋友別浪費、要吃完，所以也要提升食物的美味與健康。教育局長曾燦金表示，會要學校別備太多量。

闕枚莎指出，北次107年度各級學校的廚餘量日平均達2.38公噸，108年度2.66公噸、109年度2.1公噸、今年10月止2.22公噸，她有吃過2次營養午餐，並調查小朋友的意見，有反映西瓜爛爛的，還有看到蟑螂腳，在美味上要加強調整。

「廚餘疊得很可怕！」闕枚莎說，用一學年200天上課日換算，營養午餐1年有476公噸廚餘，換算廚餘桶疊起來有11座101高度，教育局雖很努力推廣計畫與活動，但仍要透過教育告訴小朋友要吃完，別枉費辛勤農夫的努力。

曾燦金答詢，廚餘的數量有包括一些葉菜類，還有魚骨頭之類的都被一併拿去算，該分類清楚，的確滿可怕的，會叫學校備量別太多。

闕枚莎表示，全台學生都缺鈣，而她提倡北市的學校營養午餐，都要喝得到牛奶、優酪乳，教育局有採納，有機蔬果1周有2餐，但她仍希望能1周5天上學日都能有，希望教育局未來要努力。

闕枚莎說，市府在她建議下，歷年有辦食農教育計畫、營養午餐比賽、廚餘減量評比、美食大作戰等，但營養午餐並不能只有在比賽那天好吃，應天天都好吃，小朋友有健康身體，國家才有競爭力。

另外，她也關心「台北英語友善城市–南港雙語教育示範區」，已獲市長柯文哲支持，教育局要繼續推動進度。