朱軒洋、紀培慧、周渝民戲中討論案情發展。（愛奇藝國際站提供）

曾敬驊的角色癲狂。（愛奇藝國際站提供）

張榕容扮演警方高層。（愛奇藝國際站提供）

周渝民（左）和紀培慧幫警方搜捕。（愛奇藝國際站提供）

原創華劇《逆局》第二章「微光將近」上周播出創口碑，緊湊劇情讓觀眾直呼憋尿也要看下去，更熱烈討論第二章演員的表現「陸齊（曾敬驊飾演）的一顰一笑讓人心裏發毛」、「劇情發展超神速，第二章劈頭就發生大事件」。

曾敬驊飾演的角色被指是變態殺人魔，露出蹤影就被副分局長楊羽璐（張榕容飾演）與犯罪剖繪專家梁炎東（周渝民飾演）圍攻，心理狀態癲狂的陸齊表情驚悚稱「你們都是螞蟻」便輕生，驚呆眾人。

曾敬驊聊到與周渝民（仔仔）合作，「原本覺得仔哥有點距離感，相處後發現他很像學長的感覺，在跟他聊戲的時候他都可以跟我分享彼此要怎麼調整，我們無時無刻都在看對方的表演是用什麼方式來呈現，覺得收穫很多。」

曾敬驊也分享輕生戲是他第一次遇到現場排戲與自己設想的情境落差很大的情況，拍攝當天花了很多時間自我調整，他認為這樣的經驗很寶貴，在這樣的情況下投入角色，必須要非常專注，表演的當下反應是非常直接的，也很感謝張榕容一直提醒要專心看著她眼睛對戲。

紀培慧透露朱軒洋是犬系男孩，有點像拉布拉多，好幾次需要拍攝他微笑的鏡頭，他都會露出很無害的犬系男孩無辜笑容，甚至有點憨直感。

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