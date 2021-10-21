南山世貿三館方案B量體靠松智路配置（都發局提供／楊亞璇台北傳真）

南山人壽在原台北世貿三館基地規畫商辦大樓，但大樓恐影響101跨年煙火視野，引發外界疑慮。台北市都審會21日進行審議，以市民廣場視角來看，申設單位所提A方案將擋住台北101大樓，B方案則緊鄰101，因此決議朝向B方案設計，以免影響煙火觀賞視野。

環評委員會今年7月審查南山世貿三館案，由於民眾與環評委員擔憂影響都市景觀、擋到101跨年煙火，因此，環評會要求先進行都審會再環評，21日都審會確認配置方向及空橋連接系統。

南山人壽規畫地上38層、地下3層商辦大樓，高度約189公尺，預計1、2樓設置商場。申設單位提出A、B方案，A方案為靠近市府路、君悅飯店，B方案為接近松智路、ATT 4 FUN，因B案靠近松智路，以仁愛路市民廣場的視角評估，若採A案，101會完全被遮蔽，B方案對101煙火會有較佳觀賞視野，但松智路視角則會遮蔽部分101，設計空橋連通道，一路從信義計畫區串連ATT 4 Fun及台北市政府。

申設單位表示，民眾對於101煙火的期待確實是考驗，此位置對市府、國際形象至關重要，因此提出B方案，量體移到靠近松智路，讓跨年煙火活動順利進行。

委員皆同意方案B較好，但有委員提及，「B方案還是很憋」，這是公共利益跟開發利益的矛盾，希望從市民廣場看過去101時，大樓面寬比較小，若轉90度的話看起來不會這麼憋，也有委員認為仍有壓迫感，建議「變瘦」。

有委員建議，101為主的夜間煙火，搭配夜間照明、加上時間差，也許是非常好的景觀；空橋系統不會受到一樓車子影響，動線可以串連起來，但人不太願意走空橋，若有電扶梯很方便搭到空橋走到上面去。

都審會主席、北市都發局長黃一平最後決議會朝向B方案進行規劃，後續再將B方案配置調整的更好。都發局說明，都審會進行兩階段審議，目前先確認建築物座落位置，再針對大架構再發展細部設計。