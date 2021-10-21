基隆市中心2處地下道年久失修，環境髒亂、燈光昏暗衍生諸多問題，市府規畫進行整修，但受疫情影響，缺工、原物料上漲，導致4度流標。工務處表示，預計26日第5次招標，只要有1間廠商投標就能發包動工。

基隆市中心城隍廟及東岸廣場2座人行地下道，不僅下雨天時常漏水，排水溝也多處積水，導致蚊蟲滋生，環境相當髒亂，許多民眾寧願繞道而行，也不願行走。市議員童子瑋去年11月於市長施政總質詢時，提出新竹人行地下道做比對，盼能改善環境。市長林右昌當場允諾，並於今年1月親自前往勘查，要求相關單位盡速研擬改善方案。

工務處計畫將地下道的天花板、地面、牆面翻新，並將損壞的抽水機換新、更換照明設備等，不過，工程招標並不順利，迄今已4度流標，公有建築科長廖俊育表示，主要是受疫情影響，營建業目前還是有搶工現象，以及鋼鐵原物料上漲。

根據資料顯示，工務處於8月4日第1次上網公告招標，有1家廠商投標，但因未滿3家流標，第2、3次則無人投標，內部開會討論後，將招標金額從504萬提升至777萬元，雖有2家廠商投標，還是因未滿三家流標。廖俊育指出，預計26日第5次招標，只要有1間廠商投標就能發包動工。

童子瑋表示，第4次招標當天，市府各單位有6個標案全都流標，他認為，可能是與疫情有關，主要是鋼材大漲、供需失衡，現在疫情趨緩，又造成各縣市廠商搶工人狀況，導致廠商有所顧忌造成流標，他說，一定會強烈要求市府調整標案，務必盡速招標出去，將持續追蹤、關注。