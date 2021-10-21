道奇今天早上以2：9不敵勇士，在國聯冠軍戰以1：3落後，慘遭勇士聽牌，而這還不是最壞消息，明星三壘手「紅鬍子」騰納(Justin Turner)因左大腿二級拉傷宣告本季報銷，不會再出席剩餘賽事，這對道奇無疑是晴天霹靂的消息，是繼一壘手孟西(Max Muncy)後報銷的第二位強打者。

#Dodgers are going to remove Justin Turner from their NLCS roster which ends his postseason due to injury.https://t.co/qqI5xpCEnL pic.twitter.com/Xcu1xDj7pC — Dodger Blue (@DodgerBlue1958) October 21 2021

其實騰納在第二戰就因頸部不適休兵，那場比賽道奇慘遭勇士再見安打輸球，騰納只能眼睜睜看球隊處於0：2落後，而回歸的兩場比賽中，他第三戰3打數沒敲任何安打，第四戰，也就是今天3打數1安打，感覺有受到傷勢影響，不過本季季後賽他確實表現不佳。

過去擅長打季後賽的他，今年在季後賽10場出賽，打擊率僅.118，34打數敲出4安打(1轟)打下1分打點，跟生涯季後賽13轟.275打擊率表現判若兩人，不過他的季後賽經驗非常寶貴，也是三壘守備不可或缺的大將，在瀕臨出局時傷了他無疑雪上加霜。

騰納在今天第7局敲內野滾地球跑壘時傷退，總教練羅伯茲(Dave Roberts)對外聲稱他不會在剩餘比賽上場，接下來道奇可能會讓泰勒(Chris Taylor)守三壘，空缺的中外野位置由貝茲(Mookie Betts)來守，左外野可能是波洛克(A.J. Pollock)。

道奇今年看似華麗的投打陣容戰力不斷衰退，投手部份包爾(Trevor Bauer)因性侵害事件遭停職，普萊斯(David Price)也沒登錄國聯冠軍賽，王牌柯蕭(​Clayton Kershaw)更早早報銷，打擊部份少了重炮孟西，好在昔日MVP貝林傑(Cody Bellinger)有跳出來。

明天國聯冠軍賽第5戰勇士確定由王牌左投佛萊德(Max Fried)先發，而道奇還沒確定人選，王牌薛爾瑟(Max Scherzer)第二戰僅投4.1局失2分退場，手部疑似有不舒服狀況，加上「少主」畢爾勒(Walker Buehler)也還沒休息夠，羅伯茲該怎麼排兵佈陣令人擔憂。